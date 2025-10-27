Jogador do Flamengo é flagrado em festa após derrota e revolta torcedores

O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, foi flagrado por torcedores em uma festa no Rio de Janeiro, no último domingo (26/10), poucas horas após a derrota do clube carioca por 1 x 0 para o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, rubro-negros criticaram a atitude do jogador, que apareceu em registros compartilhados no X (antigo Twitter). O vídeo rapidamente se espalhou entre os torcedores, gerando revolta e cobranças pela postura do atleta.

Um dos relatos publicados no X afirma que torcedores chegaram a confrontar Plata durante o evento.

“Já teve flamenguista lá no evento indo na direção dele e avisando que, se o time não for pra final, ele tá f*dido”, escreveu um internauta.

O episódio acontece às vésperas da semifinal da Libertadores, quando o Flamengo enfrentará o Racing, na próxima quarta-feira (29/10), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. O time leva vantagem após vencer o jogo de ida por 1 x 0 no Maracanã e precisa apenas de um empate para garantir vaga na final.

Plata foi reserva na partida de ida e entrou em campo apenas aos 55 minutos do segundo tempo.

🎥 Confira o registro do jogador na festa:

