Jogador do Flamengo é flagrado em festa e revolta torcida; confira

Atacante do Flamengo, Gonzalo Plata foi flagrado por torcedores em uma festa no Rio de Janeiro, nesse domingo (26/10). Nas redes sociais, rubro-negros compartilharam um registro do jogador no local e se revoltaram com a presença do atleta no evento após a derrota do time para o Fortaleza, por 1 x 0, no sábado (25/10).

Confira o registro de Plata na festa:

Após o compartilhamento da imagem, a torcida do time carioca se revoltaram com a presença do atacante na festa e reclamaram da atitude do jogador. Em relato no X, um flamenguista afirmou que o jogador chegou a ser cobrado por torcedores durante o evento.

“Já teve Flamenguista lá no evento indo na direção dele e avisando que se o time não for pra final ele tá f*dido”, contou um torcedor no X.

Confira o que falou a torcida do Flamengo:

O evento que o Plata tá é esse aqui.https://t.co/UHSgVuJ6p0 Já teve Flamenguista lá no evento indo na direção dele e avisando que se o time não for pra final ele tá fudido! — Mattos (@crfmattos) October 27, 2025

Domingou no RJ em! O atleta Gonzalo Plata foi visto, aparentemente em uma boate, no RJ, horas depois de uma vexatória derrota no campeonato brasileiro. Lembrando que o elenco recebeu folga nesse domingo. pic.twitter.com/ijY2VvLkyR — Planeta do Flamengo (@fla_infos) October 26, 2025

Plata tá errado sim! Ser atleta profissional exige MT do físico. Se o cara dorme mal, enche a cara, etc, na semana de jogos decisivos, obviamente a chance de impactar o desempenho em campo é grande! Eles recebem salários milionários e ñ querem o ônus?? Tem q ser cobrado mesmo! — Fernanda Tri da América e Penta da CdB (@CRF_FernandaB) October 27, 2025

A gente fazendo conta de Brasileirão e o Plata enchendo a cara por aí Os mesmos vão ganhar rios de dinheiro mesmo se perderem tudo, e a gente aqui se preocupando, sendo que nem somos nós que vamos entrar em campo https://t.co/ubqR8qaICq — ro (@uslizx) October 27, 2025

O Flamengo visita o Racing na próxima quarta-feira (29/10), às 21h30 (de Brasília), pela volta da semifinal da Libertadores, jogo ao qual o torcedor se referiu ao falar da cobrança feita ao atleta.

Na ida, o Rubro-Negro conquistou vantagem de 1 x 0 no Maracanã e precisa apenas de um empate simples para garantir a ida à final. Gonzalo Plata foi reserva no duelo e entrou para o campo aos 55 minutos.