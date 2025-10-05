Jogador do Grêmio desabafa sobre qualidade da arbitragem no Brasil e viraliza. Veja!

05/10/2025
O lateral-esquerdo Marlon não escondeu a indignação com a arbitragem após a derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste sábado (4/10), pela 27ª rodada do Brasileirão. O gol da equipe paulista saiu nos acréscimos, em cobrança de um pênalti duvidoso marcado após toque na mão do camisa 23 dentro da área. A reação do atleta viralizou nas redes sociais e tem servido para alimentar o debate sobre a profissionalização da arbitragem no país.

“Eu vou falar categoricamente. O Grêmio foi prejudicado e está sendo roubado. Outras equipes também. A gente nem profissionaliza nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são, sim, influenciáveis”, disparou Marlon, na saída de campo.

FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Marlon desabafa sobre arbitragem polêmica: “O Grêmio está sendo roubado”FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Reprodução/TV Globo e X: @gremio
Marlon desabafa sobre arbitragem polêmica: “O Grêmio está sendo roubado”Reprodução/TV Globo e X: @gremio
FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Marlon desabafa sobre arbitragem polêmica: “O Grêmio está sendo roubado”FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Marlon desabafa sobre arbitragem polêmica: “O Grêmio está sendo roubado”FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O jogador seguiu o desabafo e cobrou mudanças estruturais na arbitragem brasileira. “Ele (árbitro) olha o lance aonde estou com o braço recolhido, e marca pênalti. No GreNal também tiveram erros contra a gente. Isso se repete, repete, repete. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto. Não tem condições assim”, completou.

Pouco depois da partida, o Grêmio demonstrou apoio público ao lateral. Em suas redes sociais, o clube publicou o vídeo da entrevista de Marlon, reforçando o tom de indignação com os erros da arbitragem.

“O desabafo de Marlon, ainda no calor de um jogo repleto de erros contra o Grêmio, representa o sentimento de todos os gremistas”, escreveu.

O Grêmio volta a campo no próximo dia 16, quando recebe o São Paulo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

