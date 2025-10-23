Jogador George Baldock deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morte trágica

O jogador George Baldock, ex-lateral-direito do Sheffield United, deixou uma herança de cerca de R$ 29,5 milhões para o filho, Brody, após morrer afogado em outubro de 2024, na Grécia. O atleta tinha 31 anos e faleceu um dia antes do primeiro aniversário do filho.

Segundo documentos divulgados pela imprensa britânica, Baldock deixou um patrimônio total de £5,7 milhões (R$ 41,7 milhões). Após o pagamento de dívidas, o montante foi reduzido para £4,09 milhões, o equivalente a R$ 29,5 milhões, valor que será administrado pela noiva do jogador, Annabel Dignam.

Uma decisão judicial determinou que os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para o benefício e sustento do filho até que ele atinja a maioridade, aos 18 anos.

O inquérito que investigou a morte do jogador concluiu que o afogamento foi acidental e que não havia álcool nem drogas em seu organismo. Baldock estava em Atenas e se preparava para viajar ao Reino Unido no dia seguinte, onde comemoraria o aniversário do pequeno Brody.

O lateral havia se transferido para o Panathinaikos, da Grécia, para disputar a temporada 2024/25, mas atuou em apenas quatro partidas pelo clube. Antes disso, fez história no Sheffield United, da Inglaterra, onde jogou 205 partidas e conquistou o carinho dos torcedores.

Fonte: The Sun / Daily Mail / Sheffield United

✍️ Redigido por ContilNet