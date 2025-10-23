23/10/2025
Universo POP
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro

Jogador George Baldock deixa herança de R$ 29 milhões ao filho após morte trágica

Lateral-direito morreu afogado na Grécia um dia antes do aniversário do filho, Brody

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O jogador George Baldock, ex-lateral-direito do Sheffield United, deixou uma herança de cerca de R$ 29,5 milhões para o filho, Brody, após morrer afogado em outubro de 2024, na Grécia. O atleta tinha 31 anos e faleceu um dia antes do primeiro aniversário do filho.

Segundo documentos divulgados pela imprensa britânica, Baldock deixou um patrimônio total de £5,7 milhões (R$ 41,7 milhões). Após o pagamento de dívidas, o montante foi reduzido para £4,09 milhões, o equivalente a R$ 29,5 milhões, valor que será administrado pela noiva do jogador, Annabel Dignam.

Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Uma decisão judicial determinou que os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para o benefício e sustento do filho até que ele atinja a maioridade, aos 18 anos.

O inquérito que investigou a morte do jogador concluiu que o afogamento foi acidental e que não havia álcool nem drogas em seu organismo. Baldock estava em Atenas e se preparava para viajar ao Reino Unido no dia seguinte, onde comemoraria o aniversário do pequeno Brody.

O lateral havia se transferido para o Panathinaikos, da Grécia, para disputar a temporada 2024/25, mas atuou em apenas quatro partidas pelo clube. Antes disso, fez história no Sheffield United, da Inglaterra, onde jogou 205 partidas e conquistou o carinho dos torcedores.

Fonte: The Sun / Daily Mail / Sheffield United
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost