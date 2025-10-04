04/10/2025
Jogador inglês revela uso de ChatGPT em negociação de transferência

Em entrevista ao podcast “From my left”, Demetri Mitchell, ex-jogador do Manchester United, revelou que usou o ChatGPT para negociar a sua transferência para o Leyton Orient, time da terceira divisão da Inglaterra. O atleta ainda disse que conseguiu comissão pela negociação.

“O Leyton Oriente me enviou a oferta, e eu usei o ChatGPT para perguntar como deveria negociar e o que devia dizer. Eu disse: “Isso é o que ganhei na temporada passada. Terei que me mudar para Londres, qual é o custo de vida? Minha esposa e meu filho virão comigo”. Senti que valia um pouco mais, mas não queria dizer: “Acho que é isso que mereço”. E como não recorri a um agente, acabei conseguindo também uma comissão pelo negócio.”, disse o jogador.

Ainda sobre o tema, Mitchell disse que a inteligência artificial foi o seu melhor agente. O defensor comentou que a ferramenta custou apenas 15 libras por mês e que o valor é muito menor do que seria pago por uma comissão.

“O ChatGPT foi o melhor agente que eu tive na minha carreira. As comissões geralmente são de 5%. O ChatGPT me custou 15 libras por mês. As finanças dos jogadores são muito diferentes do que pensam. Se você ganha 3 mil libras por semana, tem que deduzir 45% de imposto e dar 5% ao agente.”, relatou o atleta.

Demetri Mitchell é um lateral-esquerdo inglês de 28 anos, ele começou a sua carreira no Manchester United, mas pela equipe profissional fez apenas um jogo. Desde então, o jogador não voltou a atuar em equipes da primeira divisão. Atualmente, o defensor joga pelo Leyton Orient, clube em que negociação a sua transferência com o Chat GPT.

