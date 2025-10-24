Jogador quebra a perna durante partida de futebol no interior do Acre; assista

Um grave acidente interrompeu, na tarde desta sexta-feira (24), uma das partidas da primeira fase da Copa da Floresta, no estádio Marreirão, em Sena Madureira. Um dos jogadores sofreu uma fratura na perna após uma forte dividida e precisou ser atendido ainda em campo.

O atleta foi rapidamente levado de ambulância ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico. De acordo com as informações iniciais, o estado de saúde dele é estável.

A Copa da Floresta, que começou no dia 21 de outubro, segue até este domingo (26) e reúne equipes de várias comunidades rurais de Sena Madureira, em uma das competições esportivas mais aguardadas da região.