24/10/2025
Universo POP
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos

Jogador quebra a perna durante partida de futebol no interior do Acre; assista

Copa da Floresta começou em 21 de outubro e segue até domingo (26)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente interrompeu, na tarde desta sexta-feira (24), uma das partidas da primeira fase da Copa da Floresta, no estádio Marreirão, em Sena Madureira. Um dos jogadores sofreu uma fratura na perna após uma forte dividida e precisou ser atendido ainda em campo.

Jogador lesionado é jovem e sofreu fratura na perna durante o confronto/Foto: Reprodução

O atleta foi rapidamente levado de ambulância ao Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico. De acordo com as informações iniciais, o estado de saúde dele é estável.

A Copa da Floresta, que começou no dia 21 de outubro, segue até este domingo (26) e reúne equipes de várias comunidades rurais de Sena Madureira, em uma das competições esportivas mais aguardadas da região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost