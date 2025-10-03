03/10/2025
Jogadora da Seleção emociona com despedida à ex que morreu em acidente

jogadora-da-selecao-emociona-com-despedida-a-ex-que-morreu-em-acidente

A jogadora da Seleção Kerolin emocionou ao se despedida de Rafaela Del Bianchi, sua ex-namorada. A jovem, de 27 anos, morreu após sofrer um grande acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3/10).

Nas redes sociais, a atleta publicou um carrossel de fotos com a influenciadora e se declarou: “É, Pretaaaaa… O céu é está em festa agora! Eu te amo e vou te amar pra sempre, obrigada por ser luz em momentos que eu precisava que fosse, obrigada por ser dura quando eu precisasse que fosse, muito obrigada”, disse.

Kerolin continuou: “Estou orgulhosa de você da mulher que você é, da MÃE que você é, sonhadora, lutadora! Você me inspirava muito. Como falávamos e sempre vai ser assim, te amo pra sempre, PRA SEMPRE. E da sua pequena xulinhaaaa agora mais que tudo ,será nossa, vou cuidar pra você e por nós. Eu te amo eternamente. 😭🖤✨ meu anjo”.

Rafaela Del Bianchi publicou esta última foto nos stories poucas horas antes do acidente

Rafaela Del Bianchi e Kerolin

Reprodução/Instagram @kerolinnicoli2 de 6

Rafaela Del Bianchi e Kerolin

Reprodução/Instagram @kerolinnicoli3 de 6

Rafaela Del Bianchi e Kerolin

Reprodução/Instagram @kerolinnicoli4 de 6

Rafaela Del Bianchi

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi5 de 6

Rafaela Del Bianchi publicou esta última foto nos stories poucas horas antes do acidente

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi6 de 6

Rafaela Del Bianchi

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi

Por fim, a jogadora da Seleção lamentou: “Não entendo os planos de Deus, mas vou confiar que nele tem as melhores coisas”.

Detalhes do acidente

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo detalhou o acidente que matou Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, na madrugada desta sexta-feira (3/10).

Em nota enviada à coluna Fábia Oliveira, a assessoria informou que a “Polícia Militar encontrou o veículo capotado e acionou a equipe médica, que constatou o óbito da motorista e lesões leves na passageira”. Além disso, “o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo e lesão corporal culposa”.

“Uma mulher de 27 anos morreu e outra, da mesma idade, ficou ferida em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3), na Rodovia Lix da Cunha, no Jardim Nova América, em Campinas. A Polícia Militar encontrou o veículo capotado e acionou a equipe médica, que constatou o óbito da motorista e lesões leves na passageira.

Segundo os socorristas, a vítima fatal não usava cinto de segurança no momento do acidente. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo e lesão corporal culposa. A Polícia Civil segue com diligências para apurar todas as circunstâncias do ocorrido”.

 

