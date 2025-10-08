jogadora-de-basquete-larga-o-esporte-para-vender-fotos-sensuais

A ex-estrela da Women’s National Basketball Association (WNBA) Liz Cambage tem alguns conselhos bem claros para as estrelas femininas do basquete que ainda jogam na liga. A atleta deixou a WNBA no meio da temporada de 2022 e, desde então, virou criadora do site OnlyFans.

Leia também

Em entrevista ao TMZ, ela defendeu que suas ex-colegas de carreira deveriam ganhar mais dinheiro ao dedicar à vida ao esporte que amam. “Acho que todo mundo tem que se virar como pode.”

Liz disse ter feito mais de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,3 milhões) em pouco tempo na plataforma. O teto salarial da WNBA, por sua vez, é de cerca de US$ 200 mil (R$ 1,07 milhão).

A atleta jogou pelo Los Angeles Sparks e destacou a desistência do mundo esportivo como um ato de empoderamento. “Sinto que, antigamente, não havia oportunidade ou espaço para as mulheres serem quem elas realmente são, mas agora, as mulheres estão sendo mais femininas ou assumindo mais sua sexualidade, e isso é divertido.”