Jogadores reagem ao namoro de Vini Jr. e Virginia. Confira mensagens

Vinicius Júnior e Virginia Fonseca assumiram o namoro nas redes sociais após especulações de um possível relacionamento nas últimas semanas. Nesta terça-feira (28/10), o camisa 7 do Real Madrid postou uma sequência de fotos com o pedido oficial. Nos comentários, colegas de time e outros jogadores de futebol reagiram ao anúncio.
Confira mensagens:
4 imagensFechar modal.1 de 4
2 de 4
3 de 4
4 de 4
Leia também
-
Vídeo: Virginia e Vini Jr. aparecem para fãs após assumirem romance
-
Fortunas de Virginia e Vini Jr. são comparadas e valores chocam
-
Veja fotos do pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.
-
Vini Jr. e Virginia assumem namoro nas redes sociais. Veja fotos
Mateus Cunha, que divide espaço na Seleção Brasileira com Vini Jr. disse: “joga y ama. Felicidades meu irmão”. Neymar, que também divide espaço com o atacante na Amarelinha, escreveu: “Menino tá amando”.
Sua dupla no Real Madrid, Rodrygo comentou: “Big 7 tá amando”. Por fim, Lucas Paquetá desejou boas vindas ao “time dos casados”.”Bem vindo ao time. Felicidades e que Deus abençoe vocês”, escreveu o jogador.
O jogador do Real Madrid preparou uma surpresa para pedir a ex-mulher de Zé Felipe em namoro. Além de um anel de marca luxuosa, ele enfeitou o quarto com corações, bichinhos de pelúcia e pétalas de rosas.
O casal, que estava em uma viagem em Mônaco, na Europa, acompanhado de amigos da influenciadora e do jogador, como Tainá e Éder Militão, voltou para Madri nesta terça (28/10).