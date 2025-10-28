Jogadores reagem ao namoro de Vini Jr. e Virginia. Confira mensagens

Vinicius Júnior e Virginia Fonseca assumiram o namoro nas redes sociais após especulações de um possível relacionamento nas últimas semanas. Nesta terça-feira (28/10), o camisa 7 do Real Madrid postou uma sequência de fotos com o pedido oficial. Nos comentários, colegas de time e outros jogadores de futebol reagiram ao anúncio.

Confira mensagens:

Mateus Cunha, que divide espaço na Seleção Brasileira com Vini Jr. disse: “joga y ama. Felicidades meu irmão”. Neymar, que também divide espaço com o atacante na Amarelinha, escreveu: “Menino tá amando”.

Sua dupla no Real Madrid, Rodrygo comentou: “Big 7 tá amando”. Por fim, Lucas Paquetá desejou boas vindas ao “time dos casados”.”Bem vindo ao time. Felicidades e que Deus abençoe vocês”, escreveu o jogador.

O jogador do Real Madrid preparou uma surpresa para pedir a ex-mulher de Zé Felipe em namoro. Além de um anel de marca luxuosa, ele enfeitou o quarto com corações, bichinhos de pelúcia e pétalas de rosas.

O casal, que estava em uma viagem em Mônaco, na Europa, acompanhado de amigos da influenciadora e do jogador, como Tainá e Éder Militão, voltou para Madri nesta terça (28/10).