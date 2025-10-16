Jogos de hoje: confira onde assistir ao vivo e horários do futebol desta quinta

A quinta-feira (16) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com uma agenda repleta de partidas decisivas no Campeonato Brasileiro, além de confrontos eletrizantes pela Champions League Feminina.

O dia começa cedo na Europa, às 13h45, com o duelo entre Atlético de Madri x Manchester United, um dos jogos mais esperados da rodada inicial do torneio feminino.

Às 16h, três grandes confrontos movimentam o continente: PSG x Real Madrid, em Paris; Benfica x Arsenal, em Lisboa; e Bayern de Munique x Juventus, na Alemanha — todos válidos pela Champions League Feminina, que ganha cada vez mais visibilidade e equilíbrio técnico.

Futebol feminino também brilha no Brasil

À noite, a bola rola em solo brasileiro com a abertura da Brasil Ladies Cup. O torneio começa às 18h30, com Grêmio x Peñarol, seguido às 21h40 por Palmeiras x Gimnasia y Esgrima.

As partidas terão transmissão ao vivo pelos canais Bandsports, N Sports e Canal GOAT.

Rodada quente no Campeonato Brasileiro

Pelo Campeonato Brasileiro, a rodada promete emoção e rivalidade. O Grêmio recebe o São Paulo às 19h, com transmissão no Sportv e Premiere.

Encerrando a noite, às 21h30, acontecem dois clássicos decisivos: Vitória x Bahia e Fluminense x Juventude. As partidas serão transmitidas ao vivo pelo Sportv, Premiere e Prime Video.

Agenda completa de jogos desta quinta (16/10)

🏆 Champions League Feminina

13h45 – Atlético de Madri x Manchester United – ESPN4 e Disney+

16h00 – PSG x Real Madrid – ESPN e Disney+

16h00 – Benfica x Arsenal – Disney+

16h00 – Bayern de Munique x Juventus – Disney+

⚽ Brasil Ladies Cup

18h30 – Grêmio x Peñarol – Bandsports, N Sports e Canal GOAT

21h40 – Palmeiras x Gimnasia y Esgrima – Bandsports, N Sports e Canal GOAT

🇧🇷 Campeonato Brasileiro

19h00 – Grêmio x São Paulo – Sportv e Premiere

21h30 – Vitória x Bahia – Sportv e Premiere

21h30 – Fluminense x Juventude – Prime Video

Fonte: GE, ESPN e Veja

✍️ Redigido por ContilNet