Jogos desta quarta-feira: onde assistir ao vivo e horários das partidas de futebol

Quer saber quem joga hoje e onde assistir aos jogos ao vivo? Confira a agenda completa desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, com os principais confrontos do Brasileirão, Libertadores e das copas europeias.
A seguir, veja os horários e transmissões (de Brasília) para acompanhar o futebol de hoje na TV e no streaming.
⚽ Onde assistir aos jogos de hoje (29/10/25)
🏆 CONMEBOL Libertadores 2025
-
Racing x Flamengo — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+
🇧🇷 Brasileirão 2025
-
Fluminense x Ceará — 19h — Premiere
👩🦰 Paulistão Feminino 2025
-
Ferroviária x Realidade Jovem — 16h — Paulistão Play
🏴 Copa da Liga Inglesa 2025/26 (Carabao Cup)
-
Arsenal x Brighton — 16h45 — ESPN 4 e Disney+
-
Swansea x Manchester City — 16h45 — Disney+
-
Liverpool x Crystal Palace — 16h45 — ESPN e Disney+
-
Wolverhampton x Chelsea — 16h45 — Disney+
-
Newcastle x Tottenham — 17h — Disney+
📺 Jogos transmitidos pela Globo nesta quarta (29)
A Globo transmite o confronto entre:
-
Racing x Flamengo — 21h30 — para todo o Brasil
Prepare o sofá, ajuste o controle e escolha sua torcida — a quarta-feira promete emoção dentro e fora de campo, com decisões importantes e clássicos imperdíveis.
Fonte: Olhar Digital, Globo Esporte, ESPN Brasil
✍️ Redigido por ContilNet