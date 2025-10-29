29/10/2025
Jogos desta quarta-feira: onde assistir ao vivo e horários das partidas de futebol

Veja quem entra em campo nesta quarta-feira (29) e saiba onde assistir aos principais jogos do dia no Brasil e no mundo, com destaque para o duelo entre Racing e Flamengo pela Libertadores

Quer saber quem joga hoje e onde assistir aos jogos ao vivo? Confira a agenda completa desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, com os principais confrontos do Brasileirão, Libertadores e das copas europeias.

A seguir, veja os horários e transmissões (de Brasília) para acompanhar o futebol de hoje na TV e no streaming.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

⚽ Onde assistir aos jogos de hoje (29/10/25)

🏆 CONMEBOL Libertadores 2025

  • Racing x Flamengo — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+

🇧🇷 Brasileirão 2025

  • Fluminense x Ceará — 19h — Premiere

👩‍🦰 Paulistão Feminino 2025

  • Ferroviária x Realidade Jovem — 16h — Paulistão Play

🏴 Copa da Liga Inglesa 2025/26 (Carabao Cup)

  • Arsenal x Brighton — 16h45 — ESPN 4 e Disney+

  • Swansea x Manchester City — 16h45 — Disney+

  • Liverpool x Crystal Palace — 16h45 — ESPN e Disney+

  • Wolverhampton x Chelsea — 16h45 — Disney+

  • Newcastle x Tottenham — 17h — Disney+

📺 Jogos transmitidos pela Globo nesta quarta (29)

A Globo transmite o confronto entre:

  • Racing x Flamengo — 21h30 — para todo o Brasil

Prepare o sofá, ajuste o controle e escolha sua torcida — a quarta-feira promete emoção dentro e fora de campo, com decisões importantes e clássicos imperdíveis.

Fonte: Olhar Digital, Globo Esporte, ESPN Brasil
✍️ Redigido por ContilNet

