Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Todos os horários em Brasília (GMT-3).

Brasileirão Série A 2025

Palmeiras x RB Bragantino — 19h — Premiere

Botafogo x Flamengo — 19h30 — Record , R7 , RecordPlus , CazéTV e Premiere

Mirassol x Internacional — 20h — Premiere

Sport x Ceará — 20h — Premiere

Santos x Corinthians — 21h30 — Globo , Premiere e ge tv

Atlético-MG x Cruzeiro — 21h30 — Globo e Premiere

Fortaleza x Vasco — 21h30 — Globo e Premiere

Globo por região (21h30):

• Santos x Corinthians — SP e praças listadas;

• Atlético-MG x Cruzeiro — MG (exceto Juiz de Fora);

• Fortaleza x Vasco — RJ e praças listadas.

CONMEBOL Libertadores Feminina 2025

Colo-Colo x Deportivo Cali — 16h — Xsports , sportv2 , Pluto TV e Canal GOAT

Corinthians x Ferroviária — 20h — Xsports, SporTV, Pluto TV, CazéTV e Canal GOAT

Copa do Mundo Sub-20 2025 (semifinais)

Marrocos x França — 17h — SporTV , CazéTV (YouTube) e FIFA+

Colômbia x Argentina — 20h — FIFA+

Copa Santa Catarina 2025

Chapecoense x Concórdia — 20h — Federação Catarinense de Futebol (plataformas oficiais)

Santa Catarina x Brusque — 20h — Metrópoles Esportes

Fontes: ge.globo (guia da 28ª rodada; Santos x Corinthians; Atlético-MG x Cruzeiro); LANCE!/Veja (grade de TV de 15/10); FIFA+ (semifinais Sub-20); Meu Timão (Libertadores Feminina); O Tempo/Oficina da Net (onde assistir Sub-20 e Libertadores Feminina). Oficina da Net+11ge+11ge+11

