Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Todos os horários em Brasília (GMT-3).

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Brasileirão Série A 2025

  • Palmeiras x RB Bragantino — 19h — Premiere

  • Botafogo x Flamengo — 19h30 — Record, R7, RecordPlus, CazéTV e Premiere

  • Mirassol x Internacional — 20h — Premiere

  • Sport x Ceará — 20h — Premiere

  • Santos x Corinthians — 21h30 — Globo, Premiere e ge tv

  • Atlético-MG x Cruzeiro — 21h30 — Globo e Premiere

  • Fortaleza x Vasco — 21h30 — Globo e Premiere

Globo por região (21h30):
Santos x Corinthians — SP e praças listadas;
Atlético-MG x Cruzeiro — MG (exceto Juiz de Fora);
Fortaleza x Vasco — RJ e praças listadas.

CONMEBOL Libertadores Feminina 2025

  • Colo-Colo x Deportivo Cali — 16h — Xsports, sportv2, Pluto TV e Canal GOAT

  • Corinthians x Ferroviária — 20h — Xsports, SporTV, Pluto TV, CazéTV e Canal GOAT

Copa do Mundo Sub-20 2025 (semifinais)

  • Marrocos x França — 17h — SporTV, CazéTV (YouTube) e FIFA+

  • Colômbia x Argentina — 20h — FIFA+

Copa Santa Catarina 2025

  • Chapecoense x Concórdia — 20h — Federação Catarinense de Futebol (plataformas oficiais)

  • Santa Catarina x Brusque — 20h — Metrópoles Esportes

Fontes: ge.globo (guia da 28ª rodada; Santos x Corinthians; Atlético-MG x Cruzeiro); LANCE!/Veja (grade de TV de 15/10); FIFA+ (semifinais Sub-20); Meu Timão (Libertadores Feminina); O Tempo/Oficina da Net (onde assistir Sub-20 e Libertadores Feminina). Oficina da Net+11ge+11ge+11

