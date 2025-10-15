Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Todos os horários em Brasília (GMT-3).
Brasileirão Série A 2025
Palmeiras x RB Bragantino — 19h — Premiere
Botafogo x Flamengo — 19h30 — Record, R7, RecordPlus, CazéTV e Premiere
Mirassol x Internacional — 20h — Premiere
Sport x Ceará — 20h — Premiere
Santos x Corinthians — 21h30 — Globo, Premiere e ge tv
Atlético-MG x Cruzeiro — 21h30 — Globo e Premiere
Fortaleza x Vasco — 21h30 — Globo e Premiere
Globo por região (21h30):
• Santos x Corinthians — SP e praças listadas;
• Atlético-MG x Cruzeiro — MG (exceto Juiz de Fora);
• Fortaleza x Vasco — RJ e praças listadas.
CONMEBOL Libertadores Feminina 2025
Colo-Colo x Deportivo Cali — 16h — Xsports, sportv2, Pluto TV e Canal GOAT
Corinthians x Ferroviária — 20h — Xsports, SporTV, Pluto TV, CazéTV e Canal GOAT
Copa do Mundo Sub-20 2025 (semifinais)
Marrocos x França — 17h — SporTV, CazéTV (YouTube) e FIFA+
Colômbia x Argentina — 20h — FIFA+
Copa Santa Catarina 2025
Chapecoense x Concórdia — 20h — Federação Catarinense de Futebol (plataformas oficiais)
Santa Catarina x Brusque — 20h — Metrópoles Esportes
