22/10/2025
Jogos desta quarta-feira: veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas de futebol

Confira os destaques da Libertadores, Champions League e Brasileirão desta quarta-feira

Quer saber quem entra em campo hoje? Nesta quarta-feira (22), o futebol promete fortes emoções com jogos decisivos da CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, Brasileirão e outras competições pelo mundo. A seguir, confira os horários e onde assistir a cada partida ao vivo na TV e no streaming (horário de Brasília).

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

CONMEBOL Libertadores 2025

  • Flamengo x Racing — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+

UEFA Champions League 2025/26

  • Galatasaray x Bodö/Glimt — 13h45 — Space e HBO Max

  • Athletic Bilbao x Qarabag — 13h45 — TNT e HBO Max

  • Chelsea x Ajax — 16h — HBO Max

  • Atalanta x Slavia Praga — 16h — HBO Max

  • Eintracht Frankfurt x Liverpool — 16h — Space e HBO Max

  • Sporting x Olympique de Marselha — 16h — HBO Max

  • Monaco x Tottenham — 16h — HBO Max

  • Real Madrid x Juventus — 16h — TNT e HBO Max

  • Bayern de Munique x Club Brugge — 16h — HBO Max

gBrasileirão 2025

  • Bahia x Internacional — 19h — Premiere

Liga dos Campeões da Ásia 2025/26

  • Gangwon FC x Vissel Kobe — 7h — Sem transmissão

  • Shanghai Shenhua x FC Seoul — 9h15 — Disney+

Copa do Brasil Sub-20 2025

(sem transmissão, exceto onde indicado)

  • Sport x Sergipe — 15h

  • CRB x América/RN — 15h

  • Flamengo x Porto Vitória — 15h

  • América/MG x Vila Nova — 15h

  • São Paulo x Operário Atlético — 15h

  • Criciúma x Operário/PR — 15h — TV Tigre | Estrela Bet

  • IAPE x Santa Cruz/AC — 15h30

  • Coritiba x Novorizontino — 15h30

  • Paysandu x Mazagão — 16h — PapãoTV GingaBet

  • Tocatinópolis x Rolim de Moura — 16h

  • Atlético/MG x Real Brasília — 16h — GaloTV H2Bet | Atlético

Copa Santa Catarina 2025

  • Chapecoense x Figueirense — 19h30 — Metrópoles Esportes

Copa do Mundo Feminina Sub-17 2025

  • Colômbia x Costa do Marfim — 13h — FIFA+

  • Japão x Zâmbia — 16h — FIFA+ e CazéTV

  • Nigéria x França — 16h — FIFA+ e CazéTV

  • Espanha x Coreia do Sul — 19h — FIFA+

  • Paraguai x Nova Zelândia — 19h — FIFA+

  • Samoa x Canadá — 19h — FIFA+

