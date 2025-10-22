Jogos desta quarta-feira: veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas de futebol

Quer saber quem entra em campo hoje? Nesta quarta-feira (22), o futebol promete fortes emoções com jogos decisivos da CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, Brasileirão e outras competições pelo mundo. A seguir, confira os horários e onde assistir a cada partida ao vivo na TV e no streaming (horário de Brasília).
CONMEBOL Libertadores 2025
-
Flamengo x Racing — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+
UEFA Champions League 2025/26
-
Galatasaray x Bodö/Glimt — 13h45 — Space e HBO Max
-
Athletic Bilbao x Qarabag — 13h45 — TNT e HBO Max
-
Chelsea x Ajax — 16h — HBO Max
-
Atalanta x Slavia Praga — 16h — HBO Max
-
Eintracht Frankfurt x Liverpool — 16h — Space e HBO Max
-
Sporting x Olympique de Marselha — 16h — HBO Max
-
Monaco x Tottenham — 16h — HBO Max
-
Real Madrid x Juventus — 16h — TNT e HBO Max
-
Bayern de Munique x Club Brugge — 16h — HBO Max
gBrasileirão 2025
-
Bahia x Internacional — 19h — Premiere
Liga dos Campeões da Ásia 2025/26
-
Gangwon FC x Vissel Kobe — 7h — Sem transmissão
-
Shanghai Shenhua x FC Seoul — 9h15 — Disney+
Copa do Brasil Sub-20 2025
(sem transmissão, exceto onde indicado)
-
Sport x Sergipe — 15h
-
CRB x América/RN — 15h
-
Flamengo x Porto Vitória — 15h
-
América/MG x Vila Nova — 15h
-
São Paulo x Operário Atlético — 15h
-
Criciúma x Operário/PR — 15h — TV Tigre | Estrela Bet
-
IAPE x Santa Cruz/AC — 15h30
-
Coritiba x Novorizontino — 15h30
-
Paysandu x Mazagão — 16h — PapãoTV GingaBet
-
Tocatinópolis x Rolim de Moura — 16h
-
Atlético/MG x Real Brasília — 16h — GaloTV H2Bet | Atlético
Copa Santa Catarina 2025
-
Chapecoense x Figueirense — 19h30 — Metrópoles Esportes
Copa do Mundo Feminina Sub-17 2025
-
Colômbia x Costa do Marfim — 13h — FIFA+
-
Japão x Zâmbia — 16h — FIFA+ e CazéTV
-
Nigéria x França — 16h — FIFA+ e CazéTV
-
Espanha x Coreia do Sul — 19h — FIFA+
-
Paraguai x Nova Zelândia — 19h — FIFA+
-
Samoa x Canadá — 19h — FIFA+
