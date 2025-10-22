Jogos desta quarta-feira: veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas de futebol

Quer saber quem entra em campo hoje? Nesta quarta-feira (22), o futebol promete fortes emoções com jogos decisivos da CONMEBOL Libertadores, UEFA Champions League, Brasileirão e outras competições pelo mundo. A seguir, confira os horários e onde assistir a cada partida ao vivo na TV e no streaming (horário de Brasília).

CONMEBOL Libertadores 2025

Flamengo x Racing — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+

UEFA Champions League 2025/26

Galatasaray x Bodö/Glimt — 13h45 — Space e HBO Max

Athletic Bilbao x Qarabag — 13h45 — TNT e HBO Max

Chelsea x Ajax — 16h — HBO Max

Atalanta x Slavia Praga — 16h — HBO Max

Eintracht Frankfurt x Liverpool — 16h — Space e HBO Max

Sporting x Olympique de Marselha — 16h — HBO Max

Monaco x Tottenham — 16h — HBO Max

Real Madrid x Juventus — 16h — TNT e HBO Max

Bayern de Munique x Club Brugge — 16h — HBO Max

gBrasileirão 2025

Bahia x Internacional — 19h — Premiere

Liga dos Campeões da Ásia 2025/26

Gangwon FC x Vissel Kobe — 7h — Sem transmissão

Shanghai Shenhua x FC Seoul — 9h15 — Disney+

Copa do Brasil Sub-20 2025

Sport x Sergipe — 15h

CRB x América/RN — 15h

Flamengo x Porto Vitória — 15h

América/MG x Vila Nova — 15h

São Paulo x Operário Atlético — 15h

Criciúma x Operário/PR — 15h — TV Tigre | Estrela Bet

IAPE x Santa Cruz/AC — 15h30

Coritiba x Novorizontino — 15h30

Paysandu x Mazagão — 16h — PapãoTV GingaBet

Tocatinópolis x Rolim de Moura — 16h

Atlético/MG x Real Brasília — 16h — GaloTV H2Bet | Atlético

Copa Santa Catarina 2025

Chapecoense x Figueirense — 19h30 — Metrópoles Esportes

Copa do Mundo Feminina Sub-17 2025

Colômbia x Costa do Marfim — 13h — FIFA+

Japão x Zâmbia — 16h — FIFA+ e CazéTV

Nigéria x França — 16h — FIFA+ e CazéTV

Espanha x Coreia do Sul — 19h — FIFA+

Paraguai x Nova Zelândia — 19h — FIFA+

Samoa x Canadá — 19h — FIFA+

