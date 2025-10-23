Jogos desta quinta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários das partidas de futebol

A quinta-feira (23) será de bola rolando no Brasil e no mundo, com destaque para as partidas da Libertadores, Sul-Americana e das competições europeias. A seguir, confira os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (23/10/2025), na TV e no streaming (horário de Brasília).

CONMEBOL Libertadores 2025

LDU x Palmeiras — 21h30 — ESPN e Disney+

CONMEBOL Sul-Americana 2025

Universidad de Chile x Lanús — 19h — Paramount+

UEFA Europa League 2025/26 (transmissão: CazéTV)

13h45

Feyenoord x Panathinaikos

Red Bull Salzburg x Ferencváros

Fenerbahçe x Stuttgart

Braga x Estrela Vermelha

Lyon x Basel

FCSB x Bologna

Go Ahead Eagles x Aston Villa

Genk x Betis

Brann x Rangers

16h

Roma x Viktoria Plzen

Lille x PAOK

Celtic x Sturm Graz

Maccabi Tel Aviv x Midtjylland

Young Boys x Ludogorets

Freiburg x Utrecht

Nottingham Forest x Porto

Celta x Nice

Malmö x Dínamo Zagreb

UEFA Conference League 2025/26 (transmissão: CazéTV)

13h45

Shakhtar x Legia Varsóvia

Rapid Viena x Fiorentina

Strasbourg x Jagiellonia

Rijeka x Sparta Praga

AEK Atenas x Aberdeen

Drita x Omonoia

Breidablik x KuPS

Shkëndija x Shelbourne

Häcken x Rayo Vallecano

16h

AZ x Slovan Bratislava

Crystal Palace x AEK Larnaca

Shamrock Rovers x Celje

Mainz x Zrinjski

Lincoln Red Imps x Lech Poznan

Sigma x Raków

Samsunspor x Dínamo de Kiev

Universitatea Craiova x Noah

Hamrun Spartans x Lausanne

Campeonato Saudita 2025/26

Al-Riyadh x Al-Kholood — 11h55 — Sem transmissão

Al-Fayha x Al-Taawoun — 12h — Canal GOAT

Al-Najma x Al-Ahli — 15h — BandSports e Canal GOAT

Copa do Brasil Sub-20 2025

Fortaleza x Piauí — 15h — Sem transmissão

Bahia x Cruzeiro/PB — 15h — Sem transmissão

Fast x Monte Roraima — 16h — Sem transmissão

Fonte: Olhar Digital / ESPN / CazéTV / Paramount+ / BandSports

✍️ Redigido por ContilNet