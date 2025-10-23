Jogos desta quinta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários das partidas de futebol

A quinta-feira (23) será de bola rolando no Brasil e no mundo, com destaque para as partidas da Libertadores, Sul-Americana e das competições europeias. A seguir, confira os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (23/10/2025), na TV e no streaming (horário de Brasília).
CONMEBOL Libertadores 2025
-
LDU x Palmeiras — 21h30 — ESPN e Disney+
CONMEBOL Sul-Americana 2025
-
Universidad de Chile x Lanús — 19h — Paramount+
UEFA Europa League 2025/26 (transmissão: CazéTV)
13h45
-
Feyenoord x Panathinaikos
-
Red Bull Salzburg x Ferencváros
-
Fenerbahçe x Stuttgart
-
Braga x Estrela Vermelha
-
Lyon x Basel
-
FCSB x Bologna
-
Go Ahead Eagles x Aston Villa
-
Genk x Betis
-
Brann x Rangers
16h
-
Roma x Viktoria Plzen
-
Lille x PAOK
-
Celtic x Sturm Graz
-
Maccabi Tel Aviv x Midtjylland
-
Young Boys x Ludogorets
-
Freiburg x Utrecht
-
Nottingham Forest x Porto
-
Celta x Nice
-
Malmö x Dínamo Zagreb
UEFA Conference League 2025/26 (transmissão: CazéTV)
13h45
-
Shakhtar x Legia Varsóvia
-
Rapid Viena x Fiorentina
-
Strasbourg x Jagiellonia
-
Rijeka x Sparta Praga
-
AEK Atenas x Aberdeen
-
Drita x Omonoia
-
Breidablik x KuPS
-
Shkëndija x Shelbourne
-
Häcken x Rayo Vallecano
16h
-
AZ x Slovan Bratislava
-
Crystal Palace x AEK Larnaca
-
Shamrock Rovers x Celje
-
Mainz x Zrinjski
-
Lincoln Red Imps x Lech Poznan
-
Sigma x Raków
-
Samsunspor x Dínamo de Kiev
-
Universitatea Craiova x Noah
-
Hamrun Spartans x Lausanne
Campeonato Saudita 2025/26
-
Al-Riyadh x Al-Kholood — 11h55 — Sem transmissão
-
Al-Fayha x Al-Taawoun — 12h — Canal GOAT
-
Al-Najma x Al-Ahli — 15h — BandSports e Canal GOAT
Copa do Brasil Sub-20 2025
-
Fortaleza x Piauí — 15h — Sem transmissão
-
Bahia x Cruzeiro/PB — 15h — Sem transmissão
-
Fast x Monte Roraima — 16h — Sem transmissão
Fonte: Olhar Digital / ESPN / CazéTV / Paramount+ / BandSports
