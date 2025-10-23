23/10/2025
Jogos desta quinta-feira: veja onde assistir ao vivo e horários das partidas de futebol

Libertadores, Sul-Americana e competições europeias movimentam a quinta-feira

A quinta-feira (23) será de bola rolando no Brasil e no mundo, com destaque para as partidas da Libertadores, Sul-Americana e das competições europeias. A seguir, confira os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (23/10/2025), na TV e no streaming (horário de Brasília).

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

CONMEBOL Libertadores 2025

  • LDU x Palmeiras — 21h30 — ESPN e Disney+

CONMEBOL Sul-Americana 2025

  • Universidad de Chile x Lanús — 19h — Paramount+

UEFA Europa League 2025/26 (transmissão: CazéTV)

13h45

  • Feyenoord x Panathinaikos

  • Red Bull Salzburg x Ferencváros

  • Fenerbahçe x Stuttgart

  • Braga x Estrela Vermelha

  • Lyon x Basel

  • FCSB x Bologna

  • Go Ahead Eagles x Aston Villa

  • Genk x Betis

  • Brann x Rangers

16h

  • Roma x Viktoria Plzen

  • Lille x PAOK

  • Celtic x Sturm Graz

  • Maccabi Tel Aviv x Midtjylland

  • Young Boys x Ludogorets

  • Freiburg x Utrecht

  • Nottingham Forest x Porto

  • Celta x Nice

  • Malmö x Dínamo Zagreb

UEFA Conference League 2025/26 (transmissão: CazéTV)

13h45

  • Shakhtar x Legia Varsóvia

  • Rapid Viena x Fiorentina

  • Strasbourg x Jagiellonia

  • Rijeka x Sparta Praga

  • AEK Atenas x Aberdeen

  • Drita x Omonoia

  • Breidablik x KuPS

  • Shkëndija x Shelbourne

  • Häcken x Rayo Vallecano

16h

  • AZ x Slovan Bratislava

  • Crystal Palace x AEK Larnaca

  • Shamrock Rovers x Celje

  • Mainz x Zrinjski

  • Lincoln Red Imps x Lech Poznan

  • Sigma x Raków

  • Samsunspor x Dínamo de Kiev

  • Universitatea Craiova x Noah

  • Hamrun Spartans x Lausanne

Campeonato Saudita 2025/26

  • Al-Riyadh x Al-Kholood — 11h55 — Sem transmissão

  • Al-Fayha x Al-Taawoun — 12h — Canal GOAT

  • Al-Najma x Al-Ahli — 15h — BandSports e Canal GOAT

Copa do Brasil Sub-20 2025

  • Fortaleza x Piauí — 15h — Sem transmissão

  • Bahia x Cruzeiro/PB — 15h — Sem transmissão

  • Fast x Monte Roraima — 16h — Sem transmissão

Fonte: Olhar Digital / ESPN / CazéTV / Paramount+ / BandSports
