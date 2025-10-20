20/10/2025
Jogos desta segunda-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

Confira os confrontos desta segunda-feira (20), com destaque para os jogos do Brasileirão Séries A e B e campeonatos europeus

Quer saber quem joga hoje e onde assistir aos jogos de futebol desta segunda-feira (20/10/2025)? A rodada promete emoções no Brasileirão, além de partidas da Premier League, LaLiga, Campeonato Italiano e outras ligas pelo mundo.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Veja abaixo os horários e transmissões ao vivo (horário de Brasília):

Brasileirão Série A 2025

  • Juventude x Red Bull Bragantino — ⏰ 19h — 📺 Premiere

  • Vasco x Fluminense — ⏰ 19h30 — 📺 Record, R7, RecordPlus, Premiere, Charla no Premiere e CazéTV

  • Santos x Vitória — ⏰ 21h30 — 📺 sportv e Premiere

🏆 Brasileirão Série B 2025

  • Ferroviária x Paysandu — ⏰ 19h — 📺 ESPN e Disney+

🏴 Premier League 2025/26

  • West Ham x Brentford — ⏰ 16h — 📺 ESPN e Disney+

🇪🇸 LaLiga 2025/26

  • Alavés x Valencia — ⏰ 16h — 📺 XSports e Disney+

🇮🇹 Campeonato Italiano 2025/26

  • Cremonese x Udinese — ⏰ 15h45 — 📺 Disney+

🌏 Liga dos Campeões da Ásia

  • Al-Wahda x Al-Duahil — ⏰ 10h45 — Sem transmissão no Brasil

  • Sharjah FC x Tractor Sazi — ⏰ 13h — Sem transmissão no Brasil

  • Al-Shorta x Al-Ittihad — ⏰ 13h — 📺 ESPN 4 e Disney+

  • Al-Ahli x Al-Gharafa — ⏰ 15h15 — 📺 ESPN 4 e Disney+

🇹🇷 Campeonato Turco 2025/26

  • Eyupspor x Kasimpasa — ⏰ 14h — Sem transmissão no Brasil

🇦🇷 Campeonato Argentino 2025

  • Tigre x Barracas Central — ⏰ 19h — Sem transmissão no Brasil

  • Deportivo Riestra x Instituto — ⏰ 19h — Sem transmissão no Brasil

  • Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia — ⏰ 19h15 — Sem transmissão no Brasil

  • Huracán x Central Córdoba — ⏰ 19h30 — Sem transmissão no Brasil

  • Atlético Tucumán x San Lorenzo — ⏰ 21h15 — Sem transmissão no Brasil

📅 Destaques do dia:
O clássico carioca Vasco x Fluminense promete ser o grande jogo da noite, enquanto Santos x Vitória encerra a rodada com confronto direto na parte intermediária da tabela.

Fonte: Olhar Digital / ESPN / Premiere / Record / Disney+
