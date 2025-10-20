Jogos desta segunda-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

Quer saber quem joga hoje e onde assistir aos jogos de futebol desta segunda-feira (20/10/2025)? A rodada promete emoções no Brasileirão, além de partidas da Premier League, LaLiga, Campeonato Italiano e outras ligas pelo mundo.
Veja abaixo os horários e transmissões ao vivo (horário de Brasília):
⚽ Brasileirão Série A 2025
Juventude x Red Bull Bragantino — ⏰ 19h — 📺 Premiere
Vasco x Fluminense — ⏰ 19h30 — 📺 Record, R7, RecordPlus, Premiere, Charla no Premiere e CazéTV
Santos x Vitória — ⏰ 21h30 — 📺 sportv e Premiere
🏆 Brasileirão Série B 2025
Ferroviária x Paysandu — ⏰ 19h — 📺 ESPN e Disney+
🏴 Premier League 2025/26
West Ham x Brentford — ⏰ 16h — 📺 ESPN e Disney+
🇪🇸 LaLiga 2025/26
Alavés x Valencia — ⏰ 16h — 📺 XSports e Disney+
🇮🇹 Campeonato Italiano 2025/26
Cremonese x Udinese — ⏰ 15h45 — 📺 Disney+
🌏 Liga dos Campeões da Ásia
Al-Wahda x Al-Duahil — ⏰ 10h45 — Sem transmissão no Brasil
Sharjah FC x Tractor Sazi — ⏰ 13h — Sem transmissão no Brasil
Al-Shorta x Al-Ittihad — ⏰ 13h — 📺 ESPN 4 e Disney+
Al-Ahli x Al-Gharafa — ⏰ 15h15 — 📺 ESPN 4 e Disney+
🇹🇷 Campeonato Turco 2025/26
Eyupspor x Kasimpasa — ⏰ 14h — Sem transmissão no Brasil
🇦🇷 Campeonato Argentino 2025
Tigre x Barracas Central — ⏰ 19h — Sem transmissão no Brasil
Deportivo Riestra x Instituto — ⏰ 19h — Sem transmissão no Brasil
Unión de Santa Fe x Defensa y Justicia — ⏰ 19h15 — Sem transmissão no Brasil
Huracán x Central Córdoba — ⏰ 19h30 — Sem transmissão no Brasil
-
Atlético Tucumán x San Lorenzo — ⏰ 21h15 — Sem transmissão no Brasil
📅 Destaques do dia:
O clássico carioca Vasco x Fluminense promete ser o grande jogo da noite, enquanto Santos x Vitória encerra a rodada com confronto direto na parte intermediária da tabela.
Fonte: Olhar Digital / ESPN / Premiere / Record / Disney+
✍️ Redigido por ContilNet