Jogos desta segunda-feira: veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas

A rodada desta segunda-feira (27/10) promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo, com partidas decisivas pela Série B do Brasileirão e confrontos importantes nos campeonatos europeus. Confira a seguir quem joga hoje, os horários e onde assistir ao vivo.
⚽ Brasileirão Série B 2025
Chapecoense x Operário — 🕖 19h — 📺 Disney+
Athletico/PR x Amazonas — 🕤 21h30 — 📺 Disney+
🇪🇸 LaLiga 2025/26
Betis x Atlético de Madrid — 🕔 17h — 📺 ESPN e Disney+
🇵🇹 Campeonato Português 2025/26
Moreirense x Porto — 🕓 16h15 — 📺 Disney+
🇹🇷 Campeonato Turco 2025/26
Gaziantep x Fenerbahçe — 🕑 14h — 📺 Disney+
Samsunspor x Rizespor — 🕑 14h — ❌ Sem transmissão
🇦🇷 Campeonato Argentino 2025
Barracas Central x Boca Juniors — 🕓 16h — 📺 ESPN 4 e Disney+
🇧🇷 Copa Santa Catarina 2025
Criciúma x Joinville — 🕢 19h30 — 📺 Metrópoles Esportes
📅 Destaques do dia
O foco da torcida brasileira estará na Série B, com Chapecoense e Athletico/PR em campo tentando subir na tabela. Já na Europa, Atlético de Madrid e Porto entram em campo para manter a disputa pelos primeiros lugares em seus campeonatos nacionais.
