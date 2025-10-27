27/10/2025
Jogos desta segunda-feira: veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Série B, LaLiga, Campeonato Português e outros torneios agitam esta segunda-feira de futebol

A rodada desta segunda-feira (27/10) promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo, com partidas decisivas pela Série B do Brasileirão e confrontos importantes nos campeonatos europeus. Confira a seguir quem joga hoje, os horários e onde assistir ao vivo.

Jogos  (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Brasileirão Série B 2025

  • Chapecoense x Operário — 🕖 19h — 📺 Disney+

  • Athletico/PR x Amazonas — 🕤 21h30 — 📺 Disney+

🇪🇸 LaLiga 2025/26

  • Betis x Atlético de Madrid — 🕔 17h — 📺 ESPN e Disney+

🇵🇹 Campeonato Português 2025/26

  • Moreirense x Porto — 🕓 16h15 — 📺 Disney+

🇹🇷 Campeonato Turco 2025/26

  • Gaziantep x Fenerbahçe — 🕑 14h — 📺 Disney+

  • Samsunspor x Rizespor — 🕑 14h — ❌ Sem transmissão

🇦🇷 Campeonato Argentino 2025

  • Barracas Central x Boca Juniors — 🕓 16h — 📺 ESPN 4 e Disney+

🇧🇷 Copa Santa Catarina 2025

  • Criciúma x Joinville — 🕢 19h30 — 📺 Metrópoles Esportes

📅 Destaques do dia
O foco da torcida brasileira estará na Série B, com Chapecoense e Athletico/PR em campo tentando subir na tabela. Já na Europa, Atlético de Madrid e Porto entram em campo para manter a disputa pelos primeiros lugares em seus campeonatos nacionais.

Fonte: Olhar Digital / ESPN / Disney+ / Metrópoles Esportes
