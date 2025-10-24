Jogos desta sexta-feira: veja horários e onde assistir ao futebol ao vivo

Quer saber quem joga hoje (24/10/2025) e onde assistir ao vivo? A sexta-feira será de bola rolando em diversos campeonatos nacionais e internacionais, com destaque para a Série B do Brasileirão, além de jogos da Premier League, LaLiga, Bundesliga e da Copa do Mundo Feminina Sub-17.
Confira abaixo a lista completa com horários e transmissões (horário de Brasília):
⚽ Brasileirão Série B 2025
Novorizontino x Botafogo/SP — 19h — Disney+
Cuiabá x Remo — 21h35 — RedeTV, SportyNet, ESPN, Disney+, Kwai e Desimpedidos
🏴 Premier League 2025/26
Leeds x West Ham — 16h — Disney+
🇪🇸 LaLiga 2025/26
Real Sociedad x Sevilla — 16h — ESPN 3 e Disney+
🇩🇪 Bundesliga 2025/26
Werder Bremen x Union Berlin — 15h30 — sportv2, Canal GOAT e OneFootball
🇮🇹 Campeonato Italiano 2025/26
Milan x Pisa — 15h45 — ESPN e Disney+
🇫🇷 Campeonato Francês 2025/26
Paris FC x Nantes — 15h45 — sem transmissão
🇸🇦 Campeonato Saudita 2025/26
Al-Fateh x Al-Ettifaq — 11h45 — BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band
Neom x Al-Khaleej — 12h30 — Canal GOAT
Al-Ittihad x Al-Hilal — 15h — sportv e Canal GOAT
🇵🇹 Campeonato Português 2025/26
Alverca x Gil Vicente — 16h15 — Disney+
🇳🇱 Campeonato Holandês 2025/26
Heerenveen x NAC — 15h — sem transmissão
🇹🇷 Campeonato Turco 2025/26
Karagumruk x Kayserispor — 14h — sem transmissão
🇦🇷 Campeonato Argentino 2025
Independiente x Platense — 18h — sem transmissão
⚽ Copa do Mundo Feminina Sub-17 2025
Equador x China — 10h — FIFA+
Noruega x Estados Unidos — 10h — FIFA+
Brasil x Itália — 16h — FIFA+ e CazéTV
Costa Rica x Marrocos — 16h — FIFA+
México x Camarões — 16h — FIFA+
Holanda x Coreia do Norte — 16h — FIFA+
📺 Destaque do dia:
O Brasil Sub-17 entra em campo contra a Itália, às 16h, pela Copa do Mundo Feminina — com transmissão ao vivo pelo FIFA+ e CazéTV.
