Jogos desta sexta-feira: veja horários e onde assistir ao futebol ao vivo

Quer saber quem joga hoje (24/10/2025) e onde assistir ao vivo? A sexta-feira será de bola rolando em diversos campeonatos nacionais e internacionais, com destaque para a Série B do Brasileirão, além de jogos da Premier League, LaLiga, Bundesliga e da Copa do Mundo Feminina Sub-17.

Confira abaixo a lista completa com horários e transmissões (horário de Brasília):

⚽ Brasileirão Série B 2025

Novorizontino x Botafogo/SP — 19h — Disney+

Cuiabá x Remo — 21h35 — RedeTV, SportyNet, ESPN, Disney+, Kwai e Desimpedidos

🏴 Premier League 2025/26

Leeds x West Ham — 16h — Disney+

🇪🇸 LaLiga 2025/26

Real Sociedad x Sevilla — 16h — ESPN 3 e Disney+

🇩🇪 Bundesliga 2025/26

Werder Bremen x Union Berlin — 15h30 — sportv2, Canal GOAT e OneFootball

🇮🇹 Campeonato Italiano 2025/26

Milan x Pisa — 15h45 — ESPN e Disney+

🇫🇷 Campeonato Francês 2025/26

Paris FC x Nantes — 15h45 — sem transmissão

🇸🇦 Campeonato Saudita 2025/26

Al-Fateh x Al-Ettifaq — 11h45 — BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band

Neom x Al-Khaleej — 12h30 — Canal GOAT

Al-Ittihad x Al-Hilal — 15h — sportv e Canal GOAT

🇵🇹 Campeonato Português 2025/26

Alverca x Gil Vicente — 16h15 — Disney+

🇳🇱 Campeonato Holandês 2025/26

Heerenveen x NAC — 15h — sem transmissão

🇹🇷 Campeonato Turco 2025/26

Karagumruk x Kayserispor — 14h — sem transmissão

🇦🇷 Campeonato Argentino 2025

Independiente x Platense — 18h — sem transmissão

⚽ Copa do Mundo Feminina Sub-17 2025

Equador x China — 10h — FIFA+

Noruega x Estados Unidos — 10h — FIFA+

Brasil x Itália — 16h — FIFA+ e CazéTV

Costa Rica x Marrocos — 16h — FIFA+

México x Camarões — 16h — FIFA+

Holanda x Coreia do Norte — 16h — FIFA+

📺 Destaque do dia:

O Brasil Sub-17 entra em campo contra a Itália, às 16h, pela Copa do Mundo Feminina — com transmissão ao vivo pelo FIFA+ e CazéTV.

