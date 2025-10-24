24/10/2025
Jogos desta sexta-feira: veja horários e onde assistir ao futebol ao vivo

Partidas da Série B, Premier League e outros campeonatos europeus movimentam o dia no Brasil e no mundo

Quer saber quem joga hoje (24/10/2025) e onde assistir ao vivo? A sexta-feira será de bola rolando em diversos campeonatos nacionais e internacionais, com destaque para a Série B do Brasileirão, além de jogos da Premier League, LaLiga, Bundesliga e da Copa do Mundo Feminina Sub-17.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Confira abaixo a lista completa com horários e transmissões (horário de Brasília):

Brasileirão Série B 2025

  • Novorizontino x Botafogo/SP — 19h — Disney+

  • Cuiabá x Remo — 21h35 — RedeTV, SportyNet, ESPN, Disney+, Kwai e Desimpedidos

🏴 Premier League 2025/26

  • Leeds x West Ham — 16h — Disney+

🇪🇸 LaLiga 2025/26

  • Real Sociedad x Sevilla — 16h — ESPN 3 e Disney+

🇩🇪 Bundesliga 2025/26

  • Werder Bremen x Union Berlin — 15h30 — sportv2, Canal GOAT e OneFootball

🇮🇹 Campeonato Italiano 2025/26

  • Milan x Pisa — 15h45 — ESPN e Disney+

🇫🇷 Campeonato Francês 2025/26

  • Paris FC x Nantes — 15h45 — sem transmissão

🇸🇦 Campeonato Saudita 2025/26

  • Al-Fateh x Al-Ettifaq — 11h45 — BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band

  • Neom x Al-Khaleej — 12h30 — Canal GOAT

  • Al-Ittihad x Al-Hilal — 15h — sportv e Canal GOAT

🇵🇹 Campeonato Português 2025/26

  • Alverca x Gil Vicente — 16h15 — Disney+

🇳🇱 Campeonato Holandês 2025/26

  • Heerenveen x NAC — 15h — sem transmissão

🇹🇷 Campeonato Turco 2025/26

  • Karagumruk x Kayserispor — 14h — sem transmissão

🇦🇷 Campeonato Argentino 2025

  • Independiente x Platense — 18h — sem transmissão

Copa do Mundo Feminina Sub-17 2025

  • Equador x China — 10h — FIFA+

  • Noruega x Estados Unidos — 10h — FIFA+

  • Brasil x Itália — 16h — FIFA+ e CazéTV

  • Costa Rica x Marrocos — 16h — FIFA+

  • México x Camarões — 16h — FIFA+

  • Holanda x Coreia do Norte — 16h — FIFA+

📺 Destaque do dia:
O Brasil Sub-17 entra em campo contra a Itália, às 16h, pela Copa do Mundo Feminina — com transmissão ao vivo pelo FIFA+ e CazéTV.

Fonte: Olhar Digital
✍️ Redigido por ContilNet

