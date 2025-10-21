21/10/2025
Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

Champions League e Sul-Americana agitam a terça-feira; veja onde acompanhar o futebol ao vivo na TV e no streaming

Os apaixonados por futebol terão uma terça-feira (21) cheia de grandes jogos no Brasil e no mundo. A rodada promete fortes emoções, com destaque para os confrontos da UEFA Champions League 2025/26 e da CONMEBOL Sul-Americana.

adolescente-esfaqueia-tecnico-de-escolinha-de-futebol-e-alega-assedio

Adolescente esfaqueia técnico de escolinha de futebol e alega assédio

Confira a seguir os principais jogos do dia, com horários e canais de transmissão (horário de Brasília):

UEFA Champions League 2025/26

  • Barcelona x Olympiacos — 13h45 — TNT e HBO Max

  • Kairat x Pafos — 13h45 — Space e HBO Max

  • Arsenal x Atlético de Madrid — 16h — SBT, TNT e HBO Max

  • Bayer Leverkusen x PSG — 16h — HBO Max

  • Villarreal x Manchester City — 16h — Space e HBO Max

  • PSV x Napoli — 16h — HBO Max

  • Copenhagen x Borussia Dortmund — 16h — HBO Max

  • Union Saint-Gilloise x Inter de Milão — 16h — HBO Max

  • Newcastle x Benfica — 16h — HBO Max

Liga dos Campeões da Ásia 2025/26

  • Melbourne City x Buriram United — 4h45 — Sem transmissão

  • Chengdu Rongcheng x Johor — 7h — Sem transmissão

  • Ulsan Hyundai x Sanfrecce Hiroshima — 7h — Sem transmissão

  • Shanghai SIPG x Zelvia — 9h15 — Sem transmissão

  • Shabab Al-Ahli x Nasaf Qarshi — 13h — Sem transmissão

  • Al-Hilal x Al-Sadd — 15h15 — ESPN 4 e Disney+

Copa Santa Catarina 2025

  • Joinville x Criciúma — 20h — Metrópoles Esportes

Futebol em todas as telas

Com o avanço dos serviços de streaming, assistir a jogos de futebol ficou mais fácil do que nunca. Plataformas como HBO Max, Disney+ e Star+ transmitem competições internacionais, enquanto partidas nacionais são exibidas por canais como SBT, TNT e Band, além de aplicativos e sites esportivos.

Assistir ao vivo pelo celular ou computador é simples e rápido — basta ter uma boa conexão com a internet e acessar o serviço que detém os direitos da partida. Assim, você não perde nenhum lance, onde quer que esteja.

Fonte: UEFA / Conmebol / ESPN / SBT / HBO Max / Olhar Digital
Últimas Notícias

