08/10/2025
Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa

Escrito por Agência Brasil
A conscientização sobre o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama foram temas de uma conversa com os estudantes no palco principal do Boulevard dos Atletas, no Centro de Convenções de Natal, nesta quarta-feira (8) durante os Jogos Universitários Brasileiros, que estão sendo realizados até o dia 18 de outubro na capital do Rio Grande do Norte. O evento faz parte do CBDU social, um programa institucional não-esportivo da Confederação de Desporto Universitário (CBDU) que tem como objetivo transformar o esporte universitário em uma ferramenta de impacto social. O encontro contou com a participação de remadoras da equipe Reamar, um grupo de mulheres de Natal ligado ao movimento Remadoras Rosa do Brasil, com mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam o câncer de mama.

A professora Carla Alves, uma das remadoras fundadoras do grupo Reamar, participou do evento no Boulevard dos Atletas, compartilhando que conheceu o movimento Remadoras Rosa do Brasil em 2022, quando recebeu alta após seis anos de tratamento contra o câncer de mama: “Foi uma descoberta. Isso acontece com muitas de nós. Não imaginávamos que poderíamos praticar uma modalidade que exigisse tanto dos nossos membros superiores, que é a parte mais atingida [pelo câncer]. Foi uma surpresa muito grande e foi uma transformação saber que podemos praticar esta modalidade”.

A dona de casa Maria da Conceição Nascimento também esteve com os jovens nos Jubs para dividir experiências e contar um pouco da sua história. Ela se curou do câncer em 2022, mas teve uma recidiva (retorno da doença) este ano, o que a obrigou a retirar a mama inteira. Agora ela espera a liberação dos médicos para poder começar a remar. “A indicação é fazer primeiro exercício, fisioterapia e, quando o músculo estiver fortalecido, começar a remar”, afirma.

Maria da Conceição começou a participar da equipe Reamar no último sábado (4) e já gostou da experiência. “Nem todas as vezes estamos 100%, e, às vezes, quando estamos um pouco decaídas, temos uma amiga que chega com uma palavra amiga, com um carinho, com um conforto. Então isso é muito bom para nós”, declara Maria da Conceição.

Segundo a coordenadora do CBDU social, Elaine Morellato, o evento também atua na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. “Sou uma sobrevivente do câncer de mama. Essa é uma pauta muito sensível para mim, e as nossas camisas, de toda a equipe de trabalho, tem a marca do Outubro Rosa”, declarou. O encontro com as remadoras será repetido na próxima quarta-feira (15), oportunidade na qual será realizada mais uma rodada de conversa sobre o tema.

