John Drops se inspira em filme para baile de Halloween e relembra mensagem de Kardashian

Escrito por Portal Leo Dias
john-drops-se-inspira-em-filme-para-baile-de-halloween-e-relembra-mensagem-de-kardashian

“A Máquina do Tempo” foi o tema da sexta edição do Halloween Sephora, que aconteceu no último sábado (18/10), na capital paulista. Diversos famosos marcaram presença no baile, entre eles Sabrina Sato, Gkay, Bianca Andrade, Tati Machado e Amaury Lorenzo. John Drops também esteve entre os convidados e, na porta do evento, conversou com a equipe do portal LeoDias.

O influenciador digital, que tem mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, compareceu à festa como John McFly. O look foi uma referência ao personagem Marty McFly, protagonista dos longas “De Volta para o Futuro”, interpretado pelo ator Michael J. Fox. Em entrevista à repórter Mônica Apor, John explicou que ele mesmo fez um “skate voador” e que adora filmes antigos.

Veja as fotos

Crédito: Portal LeoDias
John Drops virou John McFly para famoso baile de Halloween em São PauloCrédito: Portal LeoDias
Crédito: @andreligeiro
John Drops virou John McFly para famoso baile de Halloween em São PauloCrédito: @andreligeiro
Crédito: Portal LeoDias
John Drops virou John McFly para famoso baile de Halloween em São PauloCrédito: Portal LeoDias
Crédito: @andreligeiro
John Drops virou John McFly para famoso baile de Halloween em São PauloCrédito: @andreligeiro

Com cinco camadas de roupas, o influenciador contou que estava morrendo de calor. Perguntado sobre o que gostaria de repostar nas redes sociais, pensando em máquina do tempo, John foi direto: “O dia em que a Kim Kardashian falou comigo no Instagram. Esse dia eu falaria, tipo assim, “e aí, Kim, deixa eu ir aí na sua casa’”.

No bate-papo, o influenciador disse que gosta de viver cada fase de sua vida e destacou a carreira profissional. “Eu sou muito grato, a todo momento, então eu não voltaria [no tempo] não, sabia? Eu agradeço tudo o que eu passei”, afirmou.

No elenco do “MasterChef Celebridades”, da Band, John não deu spoilers, mas garantiu que é uma experiência muito legal e que está ansioso pela estreia, em novembro.

