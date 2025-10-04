04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

John Textor volta a reclamar da arbitragem após derrota do Botafogo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
john-textor-volta-a-reclamar-da-arbitragem-apos-derrota-do-botafogo

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visitou o Internacional e foi derrotado por 2 x 0 na noite deste sábado (4/10). Mandatário do Glorioso, John Textor utilizou as redes sociais para reclamar novamente da arbitragem.

Leia também

John Textor publicou uma imagem em que Arthur Cabral aparece sendo puxado dentro da área aos 29 minutos do primeiro tempo. No lance, Mercado marcava o jogador do Botafogo, e os atletas do clube carioca pediram pênalti. O dirigente escreveu: “VAR ZzZ novamente”.

Print John Textor - Botafogo

O compromisso seguinte do Botafogo será apenas no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a parada para Data Fifa. O Glorioso recebe o Flamengo no Rio de Janeiro, às 19h30.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost