John Textor volta a reclamar da arbitragem após derrota do Botafogo

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visitou o Internacional e foi derrotado por 2 x 0 na noite deste sábado (4/10). Mandatário do Glorioso, John Textor utilizou as redes sociais para reclamar novamente da arbitragem.
John Textor publicou uma imagem em que Arthur Cabral aparece sendo puxado dentro da área aos 29 minutos do primeiro tempo. No lance, Mercado marcava o jogador do Botafogo, e os atletas do clube carioca pediram pênalti. O dirigente escreveu: “VAR ZzZ novamente”.
O compromisso seguinte do Botafogo será apenas no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a parada para Data Fifa. O Glorioso recebe o Flamengo no Rio de Janeiro, às 19h30.