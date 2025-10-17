Johnny Massaro é flagrado em clima quente com affair misterioso; veja

A trama de Vale Tudo, que chega ao fim nesta sexta-feira (17/10) virou tema de um bloco de Carnaval realizado no Rio de Janeiro no último fim de semana. O Debora Bloco circulou pelo centro da cidade e atraiu foliões, entre eles, alguns famosos, como o ator Johnny Massaro. O artista apareceu muito bem acompanhado e protagonizou cenas quentes.

Clima de paquera

A coluna Fabia Oliveira teve acesso a imagens exclusivas que mostram o famoso, que participou da novela Terra de Paixão, de 2023, ao lado de um affair misterioso. Sem se preocupar, Johnny Massaro aproveitou o carnaval antecipado com direito a muitos beijos e tapinhas no bumbum do amado.

De acordo com pessoas que participaram do bloco de Carnaval, o casal não escondeu o clima de romance. Quando alguém se aproximava do famoso, o seu companheiro fazia questão de marcar presença, mostrando que Johnny estava acompanhado. Será que vem um casal novo por aí?

O Debora Bloco reuniu fãs da trama da TV Globo na Avenida Chile, no Centro do Rio de Janeiro, no último sábado (11/10). A concentração aconteceu em frente ao prédio onde foram gravadas as cenas da empresa TCA. Logo na sequência, os foliões saíram em clima de festa para celebrar os momentos finais da novela escrita por Manuela Dias.

Sexualidade

Em maio, Johnny Massaro falou abertamente sobre o medo de assumir publicamente sua sexualidade. “Não podia falar sobre isso se quisesse trabalhar. Não existia referência. Comecei a falar sobre isso há quatro anos, ou seja, durante 16 anos da minha profissão fiz personagens heterossexuais e nunca foi uma questão”, desabafou o artista de 33 anos em entrevista ao apresentador Ronnie Von.

Johnny se assumiu gay publicamente em 2021, ao interpretar Giotto, um personagem bissexual na novela Verdades Secretas 2. Desde então, ele afirma que a revelação não teve impacto negativo na sua trajetória artística. “Mesmo depois de assumido, fui protagonista da novela Terra e Paixão (Globo, 2023), então isso é muito especial”, celebrou.

