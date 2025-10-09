Jojo Todynho fala sobre filhos e casamento: “Tá nas mãos de Deus o meu futuro”

Jojo Todynho deixou claro que não está com pressa para aumentar a família, nem para oficializar o casamento com o policial militar Thiago Gonçalves. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (9/10), a cantora respondeu com bom humor às perguntas de fãs sobre maternidade e planos a dois.

“O futuro a Deus pertence. Sobre filho, sobre casamento, sobre viver junto, tá na mão de Deus. Deus tá no controle. Nada com pressa”, disse Jojo, sorridente e tranquila.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jojo Todynho Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho Reprodução: Instagram @jojotodynho Jojo Todynho no Dia dos Namorados Foto/Instagram Jojo Todynho Reprodução Voltar

Próximo

A artista contou que o casal está focado em aproveitar o momento: “Tudo na nossa vida a gente tem que fazer com certeza, e com Deus no começo, no meio e no fim”, declarou a vencedora de “A Fazenda 12”.

A artista contou que o casal está focado em aproveitar o momento: “A gente tá vivendo, sendo feliz, curtindo, viajando. Isso que é o gostoso”, completou.

Jojo reforçou ainda que confia na vontade divina para tudo o que envolve sua vida e seu relacionamento: “E com Deus no começo, no meio e no fim das nossas vidas. Então, tá nas mãos de Deus o meu futuro, né? O meu com o Tiago e o dele com o meu”, finalizou.