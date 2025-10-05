Jojo Todynho faz deboche sobre possível ambição política após críticas ao PT

05/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Jojo Todynho resolveu aparecer em suas redes sociais neste domingo para se pronunciar sobre notícias sobre o um suposto interesse eleitoral após críticas promovidas pela influenciadora nas redes sociais.

A cantora rebateu uma nota da coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, afirmou que os “petistas” estavam vendo um interesse eleitoral da ex-cantora por trás das ofensivas dela nas redes sociais.

A famosa utilizou os stories do Instagram para publicar uma imagem do conteúdo da matéria, adicionando uma legenda curta, mas ácida: “Vocês são uma piada!!!”, junto a emojis de risada — sinalizando que não leva a sério a possível avaliação do partido.

O colunista pontuou que críticas contundentes da influenciadora contra a sigla (PT) seriam uma tática para polarizar politicamente e pavimentar seu caminho como candidata nas eleições de 2026. Internamente, petistas sugerem que Jojo Todynho estaria se preparando para uma disputa pelo Partido Liberal (PL), legenda ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e estaria usando os ataques para ganhar força política.

O embate virtual ocorre em paralelo a uma briga judicial, já que o Partido dos Trabalhadores processou a influenciadora depois que ela afirmou ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula à Presidência em 2022.

