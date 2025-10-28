jojo-todynho-manda-recado-a-lula-em-meio-a-caos-no-rio-de-janeiro

28/10/2025
A influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta terça-feira (28/10) para detonar o PT e o presidente Lula pela megaoperação no Rio de Janeiro. Ela relacionou a ação policial contra o Comando Vermelho com o partido que está representado na presidência do Brasil atualmente.

“Nossos policiais merecem respeito. Estamos à mercê da violência. Tenho o maior prazer em proclamar, em alto e bom som, que eu nunca fui petista. É uma vergonha a sociedade brasileira normalizar o caos em que vivemos diariamente. É uma vergonha normalizar o preconceito e a falta de respeito com o outro por ter uma opinião diferente, isso não é democracia”, iniciou ela.

Em seguida, completou o raciocínio e chegou a pedir para que Lula (PT) deixe o cargo de presidente.

“Quando me deparo com pessoas dizendo que eu não tenho consciência de classe e vejo a ‘esquerdogata’ que me ofendeu também, ofendendo policiais, fica claro para mim que as piores pessoas são aquelas que apontam e julgam. Quem tem coragem de ser e se mostrar, se esconde atrás de bandeiras para praticar crimes e preconceitos. Bato no peito e sustento meu posicionamento: tenho certeza de que nunca errei no meu caminho”, escreveu Jojo.

Por fim, ela deixou um recado aos fãs e seguidores.

“População!!! Acordem quando essa corda arrebentar, eu não vou esquecer de relembrar vocês, quem veio a público dizer que o amor é venceu. Parem de tratar bandeiras como ‘pet de estimação’; aqui cada um está preocupado com o próprio bolso, não com o povo. E sempre lembrando da falta de educação, saúde e segurança para todos que não são os privilegiados!! Que Deus seja conosco!”.

Vale lembrar que Jojo Todynho teve uma primeira vitória na disputa que trava com o PT do presidente Lula na Justiça após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro rejeitar a queixa-crime apresentada pelo PT contra a influenciadora por suposto crime de difamação.

O PT acionou Jojo Todynho na Justiça, sob a alegação de que ela difamou o partido após dizer que teria recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. O MP do Rio, entretanto, avaliou que não há elementos suficientes para seguir com a ação penal.

