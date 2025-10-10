Jojo Todynho manda recado enigmático após polêmica com Lucas Souza

Jojo Todynho compartilhou um pensamento enigmático nas redes sociais nesta sexta-feira (10/10).

Nos stories do Instagram, a influenciadora falou sobre a importância de fazer uma “limpeza” para não se contaminar com certas coisas, destacando que a metáfora não tinha relação com casa.

“A limpeza vai além do que os olhos veem — ela protege, previne e transforma. Onde há higiene, não há risco de contaminação pelo esgoto. Ah! E não é sobre casa!!!”, escreveu Jojo.

A publicação veio logo após uma nova troca de farpas entre ela e o ex-marido, Lucas Souza.

Leia também

Entenda a polêmica

Tudo começou quando Jojo publicou uma foto ao lado do namorado, Thiago Gonçalves. Nos comentários, um seguidor brincou: “Até gangrenar”. Jojo respondeu: “Quem sabe fazer seu dever, não gangrena. O polícia tem a senha”, fazendo referência ao atual companheiro, que é policial militar.

Treta antiga

Durante o término conturbado do relacionamento entre Jojo e Lucas, a cantora fez lives nas quais ironizou o ex-marido, afirmando que o deixava praticando sexo oral nela “até a língua gangrenar”. A expressão acabou viralizando e se transformou em meme nas redes sociais.

Lucas Souza respondeu

Após a repercussão da declaração recente de Jojo, Lucas decidiu se pronunciar nas redes. “Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz!”, escreveu ele.

Em seguida, acrescentou:

“Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema), mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais. E vamos combinar, não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram quatro anos.”