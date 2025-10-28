28/10/2025
Universo POP
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance

Jojo Todynho se posiciona sobre operação no Rio e critica governo: “Fora Lula”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jojo-todynho-se-posiciona-sobre-operacao-no-rio-e-critica-governo:-“fora-lula”

Em meio à violência extrema no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28/10), durante uma megaoperação que deixou mais de 60 mortos, Jojo Todynho usou suas redes sociais para se manifestar. A influenciadora afirmou sentir orgulho por nunca ter se aliado ao governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e, nos últimos meses, tem reforçado suas críticas à gestão de Lula, pedindo “Fora Lula” na legenda da publicação.

A estudante de Direito iniciou seu texto expressando indignação com a situação: “Nossos policiais merecem respeito. Estamos à mercê da violência. Tenho o maior prazer em proclamar, em alto e bom som, que nunca fui petista. É uma vergonha a sociedade brasileira normalizar o caos em que vivemos diariamente. É uma vergonha normalizar o preconceito e a falta de respeito com o outro por ter uma opinião diferente. Isso não é democracia”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho critica governo após operação no Rio de Janeiro e pede: “Fora Lula”Reprodução: Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho é processada pelo PT / Reprodução
Jojo Todynho é processada pelo PT / Reprodução
Reprodução
Jojo Todynho e o PT travam disputa judicialReprodução
Reprodução/Instagram/@jojotodynho
Jojo TodynhoReprodução/Instagram/@jojotodynho
Reprodução/ Instagram
Jojo TodynhoReprodução/ Instagram

Leia Também

Em seguida, Jojo destacou sua visão sobre julgamentos e ataques de pessoas que, segundo ela, se escondem atrás de bandeiras ideológicas: “Quando me deparo com pessoas dizendo que eu não tenho consciência de classe e vejo a ‘esquerdogata’ que me ofendeu também, ofendendo policiais, fica claro para mim que as piores pessoas são aquelas que apontam e julgam. Quem tem coragem de ser e se mostrar se esconde atrás de bandeiras para praticar crimes e preconceitos. Bato no peito e sustento meu posicionamento: tenho certeza de que nunca errei no meu caminho”.

Por fim, a cantora fez um alerta à sociedade e criticou a falta de prioridade do governo com a população: “População! Acordem! Quando essa corda arrebentar, eu não vou esquecer de relembrar vocês, quem veio a público dizer que o amor venceu. Parem de tratar bandeiras como ‘pet de estimação’; aqui cada um está preocupado com o próprio bolso, não com o povo. E sempre lembrando da falta de educação, saúde e segurança para todos que não são privilegiados. Que Deus seja conosco!”.

A maior operação policial do Rio desde 2010, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, teve como alvo chefes e operadores financeiros do Comando Vermelho (CV). Foram registrados ao menos 64 mortos até a tarde desta terça, incluindo quatro agentes de segurança, em um cenário de tiroteios intensos, barricadas incendiadas e drones lançando explosivos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost