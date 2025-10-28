Jojo Todynho se posiciona sobre operação no Rio e critica governo: “Fora Lula”

Em seguida, Jojo destacou sua visão sobre julgamentos e ataques de pessoas que, segundo ela, se escondem atrás de bandeiras ideológicas: “Quando me deparo com pessoas dizendo que eu não tenho consciência de classe e vejo a ‘esquerdogata’ que me ofendeu também, ofendendo policiais, fica claro para mim que as piores pessoas são aquelas que apontam e julgam. Quem tem coragem de ser e se mostrar se esconde atrás de bandeiras para praticar crimes e preconceitos. Bato no peito e sustento meu posicionamento: tenho certeza de que nunca errei no meu caminho”.

Por fim, a cantora fez um alerta à sociedade e criticou a falta de prioridade do governo com a população: “População! Acordem! Quando essa corda arrebentar, eu não vou esquecer de relembrar vocês, quem veio a público dizer que o amor venceu. Parem de tratar bandeiras como ‘pet de estimação’; aqui cada um está preocupado com o próprio bolso, não com o povo. E sempre lembrando da falta de educação, saúde e segurança para todos que não são privilegiados. Que Deus seja conosco!”.

A maior operação policial do Rio desde 2010, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, teve como alvo chefes e operadores financeiros do Comando Vermelho (CV). Foram registrados ao menos 64 mortos até a tarde desta terça, incluindo quatro agentes de segurança, em um cenário de tiroteios intensos, barricadas incendiadas e drones lançando explosivos.