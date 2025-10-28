Jojo Todynho se posiciona sobre operação no Rio e critica governo: “Fora Lula”

Em meio à violência extrema no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28/10), durante uma megaoperação que deixou mais de 60 mortos, Jojo Todynho usou suas redes sociais para se manifestar. A influenciadora afirmou sentir orgulho por nunca ter se aliado ao governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e, nos últimos meses, tem reforçado suas críticas à gestão de Lula, pedindo “Fora Lula” na legenda da publicação.
A estudante de Direito iniciou seu texto expressando indignação com a situação: “Nossos policiais merecem respeito. Estamos à mercê da violência. Tenho o maior prazer em proclamar, em alto e bom som, que nunca fui petista. É uma vergonha a sociedade brasileira normalizar o caos em que vivemos diariamente. É uma vergonha normalizar o preconceito e a falta de respeito com o outro por ter uma opinião diferente. Isso não é democracia”.