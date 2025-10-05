Jojo Todynho se revolta com vendedor ambulante: “Não sou obrigada”

Jojo Todynho causou polêmica nas redes sociais neste domingo (5/10) após viralizar um vídeo em que contou aos seguidores o motivo de não ajudar mais vendedores de bala no Rio de Janeiro.

A influenciadora relatou que ia almoçar com o namorado, Thiago Gonçalves, quando foi abordada por um vendedor. Segundo ela, após o encontro, o homem teria ido até suas redes sociais reclamar por ela não ter comprado suas balas.

Leia também

“Não sou obrigada a dar nada”

“Se me vê, não venha me pedir nada. Eu não sou obrigada a dar nada para vocês! Não é porque eu tenho dinheiro que eu tenho que ficar distribuindo dinheiro, não. Vocês têm que trabalhar!”, afirmou Jojo Todynho.

Ela relembrou ainda a época em que trabalhou como camelô, vendendo picolés nos trens do Rio, e afirmou que nunca achou que pessoas com dinheiro tivessem a obrigação de comprar seus produtos.

“Mas isso é culpa do povo influencer que fica filmando dando dinheiro para vocês, e vocês acham que todo mundo tem que fazer isso. Comigo não, tá?”, avisou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 4

JojoTodynho.

Reprodução/Internet. 3 de 4

Jojo Todynho

Reprodução/Instagram 4 de 4

A influenciadora Jojo Todynho

Reprodução

Deixou recado

Por fim, Jojo pediu que vendedores ambulantes não a abordem mais nas ruas.

“Se me ver, passa longe, porque eu não vou ajudar mais. Por causa de um, todos pagam. Eu sempre dou uma moral, mas não vou aturar gracinha, não, tá? Se ponham no lugar de vocês!”, declarou.

Veja o vídeo