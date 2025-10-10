Jorge Jesus faz revelação sobre Cristiano Ronaldo: “Ninguém tem noção”

10/10/2025
Jorge Jesus, que atualmente treina Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, rasgou elogios ao craque durante o Portugal Football Summit, em Lisboa. O técnico de 71 anos também revelou dados físicos impressionante do camisa 7.

“Conhecemos o Cris como jogador, ouvimos falar muita coisa dele, mas não temos um conhecimento profundo. Nos jogos, ele é o segundo jogador mais rápido da equipe, isso com 40 anos, e é o terceiro que mais atinge picos acima de 25 km/h. É uma coisa fora do normal, até fisicamente”, afirmou Jesus.

JJ também destacou o nível de dedicação de CR7: “Como pessoa, é um homem muito inteligente. Sabe muito mais para além do futebol”.

“Ele conhece o corpo dele. Quando estamos a treinar com mais intensidade, ele diz ‘mister, para mim está no limite’. É um jogador que raramente se lesiona, porque controla a vida fora do futebol. A vida dele é a família”, destacou o treinador.

Jorge Jesus  aproveitou a oportunidade para engrandecer o atleta e o impacto de Cristiano: “Ninguém tem noção do que é este homem no mundo. Eu também não tinha. Agora tenho. Ele é a bandeira de Portugal, não tenham dúvidas”, afirmou

Cristiano Ronaldo está com 946 gols na carreira.

Português busca o milésimo

Previsão

O técnico ex-Flamengo ainda arriscou uma previsão sobre o milésimo tento: “Não sei até quando ele vai jogar, mas calculo que seja até chegar aos mil gols. Faltam 50 e poucos. Ainda tem de jogar este ano e mais o outro”, concluiu. Atualmente, CR7 marcou  946 vezes.

