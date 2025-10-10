Jorge Jesus revela números impressionantes de CR7 aos 40 anos: “Segundo mais rápido do elenco”

Durante o Portugal Football Summit, realizado em Lisboa, Jorge Jesus não economizou nas palavras ao falar sobre Cristiano Ronaldo. O técnico do Al-Nassr destacou não apenas a capacidade física do capitão da sua equipe, mas também a disciplina e a inteligência do jogador fora de campo.

De início, Jesus ressaltou a dimensão de CR7 como ídolo global e símbolo de Portugal. “Ninguém tem noção do que é este homem no mundo. Ele é a bandeira de Portugal […] Só o conhecemos ao trabalhar com ele. Conhecemos como jogador, mas não temos conhecimento profundo”, disse o treinador.

Na sequência, o português apresentou números que chamaram a atenção ao relacionar a performance do atacante mesmo aos 40 anos. “Só para entenderem um pouco, o Cristiano, com 40 anos, é o segundo jogador mais rápido da minha equipe e o terceiro com mais piques acima de 25km/h. É uma coisa fora do normal, fisicamente”, destacou.

Além da força atlética, Jorge Jesus valorizou a forma como o atacante administra a própria carreira e vida pessoal. “Como pessoa, além do futebol, é um homem muito inteligente, não é só saber jogar futebol, sabe muito além do futebol. Ele só tem um objetivo, é um jogador que se conhece, conhece o corpo dele, e quando estamos a treinar algum exercício de mais intensidade, ele está no limite, e é um jogador que raramente se lesiona, porque sabe se controlar. Sabe controlar a vida dele fora do futebol”, completou.

Números da temporada e marca histórica no horizonte

Cristiano Ronaldo iniciou 2025/26 mantendo sua tradição de alta produtividade. Em oito jogos, somando Al-Nassr e seleção portuguesa, o atacante marcou oito gols e deu uma assistência.

Com esses números, o camisa 7 está a 54 gols do milésimo oficial na carreira e a nove de atingir 150 pela seleção de Portugal. A contagem pode se aproximar ainda mais nos próximos compromissos das Eliminatórias da Copa de 2026, contra Irlanda e Hungria, no Estádio José Alvalade.

