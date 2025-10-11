11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Jorge Messias, o próximo ministro do STF. A não ser que dê zebra

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jorge-messias,-o-proximo-ministro-do-stf.-a-nao-ser-que-de-zebra

Ao longo de sua história de 134 anos, o Supremo Tribunal Federal só teve três mulheres como ministras. A primeira foi Ellen Gracie, nomeada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em dezembro do ano 2000. A segunda, Cármen Lúcia, que ali ainda permanece, foi nomeada por Lula em 2006. Nomeada pela presidente Dilma em 2011, Rosa Weber já se aposentou.

É possível que uma quarta mulher venha preencher a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso? Possível, sempre é. Exige-se de um aspirante à vaga de ministro do Supremo reputação ilibada e amplo conhecimento jurídico. O Brasil está repleto de mulheres que atendem a tais condições, mas não é provável que uma delas seja nomeada. Não desta vez.

Em 2003, Lula nomeou um negro, Joaquim Barbosa, então Procurador-Geral da República, essencialmente porque ele era negro. Diz-se de Barbosa que ele seria o primeiro negro a compor a mais alta corte de justiça do país desde sua criação em 1891. Não foi. O primeiro, Pedro Lessa (1907-1921), era mulato claro. O segundo, Hermenegildo de Barros (1919-1937), mulato escuro.

O Supremo é uma casa de homens brancos e de apenas três mulheres até aqui, todas brancas. E assim continuará se Lula não for demovido da ideia de nomear para 0 lugar de Barroso o atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Pesam em favor de Messias dois fatos: ele é pessoa da mais alta confiança de Lula, e evangélico, com amplo trânsito em  todas as igrejas.

Não tão “terrivelmente evangélico” quanto André Mendonça, ministro do Supremo, graças a Bolsonaro. Mas sinceramente evangélico. Os eleitores evangélicos são os que mais resistem a votar em Lula. E a próxima eleição presidencial está chegando a galope. O primeiro turno será disputado daqui a menos de um ano. Se fosse hoje, Lula venceria. Amanhã, não se sabe.

Há outros interessados em herdar a toga de Barroso. Diante de Messias, a escolha de qualquer um deles seria uma zebra das grandes.

 

Todas as Colunas do Blog do Noblat no Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost