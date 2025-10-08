Jorge Sampaoli fala sobre retomar confiança e alerta sofre desfalques

Em confronto realizado nesta quarta-feira (8/10), o Atlético-MG venceu o Sport por 3 x 1 em jogo recuperado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória, Jorge Sampaoli, técnico do Galo, valorizou a atuação de sua equipe e a importância de retomar a confiança.
Além disso, o treinador comentou sobre os desfalques que o elenco tem sofrido por lesões e suspensões.
Confira a fala de Sampaoli após a vitória sobre o Sport:
Durante o confronto contra o Sport, Lyanco e Rony sentiram problemas físicos. O zagueiro saiu de campo, enquanto o atacante teve que ficar em campo, pois Sampaoli já havia feito as cinco substituições. Além disso, Vitor Hugo e Igor Gomes estão suspensos para o próximo jogo após receberem o terceiro cartão amarelo.
O Atlético-MG volta a campo na próxima quarta-feira (15/10), às 21h30, para o clássico contra o Cruzeiro. O jogo será realizado na Arena MRV, e acontecerá pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.