Jorge Vercillo critica repetição nas rádios e defende valorização da música brasileira

Com 30 anos de carreira e uma trajetória marcada por sucessos que se tornaram trilhas de novelas, Jorge Vercillo fez uma reflexão sobre o espaço da Música Popular Brasileira nas rádios atuais. Em entrevista ao “Programa Flávio Ricco”, exibido nesta terça-feira (14/10), o cantor e compositor analisa o cenário musical e destaca a importância de valorizar o repertório nacional.

“A gente tem que escolher as guerras que a gente precisa lutar primeiro, né? Existe a música adulta, que é mais refinada harmonicamente, melodicamen­te e poeticamente. E a música popular, popularesca, que às vezes chega ao apelativo. Tem rádio que toca três internacionais para uma brasileira. Acho um erro, mas toca”, observa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jorge Vercillo reflete sobre a MPB nas rádios e pede respeito ao repertório brasileiro Reprodução/LeoDias TV O cantor e compositor Jorge Vercillo Reprodução/Instagram/@jorgevercillooficial O cantor e compositor Jorge Vercillo Reprodução/Instagram/@jorgevercillooficial O cantor e compositor Jorge Vercillo Reprodução/Instagram/@jorgevercillooficial O cantor e compositor Jorge Vercillo Reprodução/Instagram/@jorgevercillooficial Voltar

Próximo

O artista comenta ainda que, apesar da predominância de canções estrangeiras, as rádios adultas mantêm um repertório de alta qualidade, citando nomes como Stevie Wonder e Phil Collins, mas pondera sobre a repetição das mesmas faixas nas programações.

“A minha crítica às rádios adultas é que elas acabam repetindo muitas músicas. Uma vez, fui levado para um estande de rádio como um artista crossover que toca em todas as rádios e falei: ‘Amo rádio, devo minha carreira ao rádio! Só peço uma coisa: não toquem só ‘Que Nem Maré’, ‘Final Feliz’ e ‘Monalisa’. Não toquem só ‘Oceano’, do Djavan, ou só as mesmas do Phil Collins. Temos várias outras músicas de trabalho. O Gilberto Gil, por exemplo, não é só ‘Estrela’. Toca outras obras também”, pontua.

Vercillo ressalta, no entanto, o papel essencial das rádios adultas no fortalecimento de um público fiel e de um segmento musical consistente: “Essas rádios tocam Caetano (Veloso), Ana Carolina, Nando Reis, Lenine, Djavan, Seu Jorge e Rita Lee. É um segmento muito forte, que não tem esse estouro no popular, mas se mantém e precisa ser respeitado”.

Ao falar sobre as rádios populares, o cantor também destaca sua admiração pelo samba e pelo pagode: “As rádios populares tocam samba. O pagode carioca e paulista é muito musical. Eu admiro muito o trabalho do Belo, do Thiaguinho e do Péricles. Para mim, o Péricles é um dos maiores cantores do Brasil”.