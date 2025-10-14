14/10/2025
Jorge Vercillo recorda primeira trilha de novela: “Não acreditavam que era minha música”

São 30 anos de carreira, mas a lembrança da primeira música tocada em uma novela da TV Globo ainda está muito viva na memória de Jorge Vercillo. Em entrevista ao “Programa Flávio Ricco” desta terça-feira (14/10), o cantor relembrou momentos marcantes em que suas canções embalaram tramas da emissora.

Tudo começou com “Encontro das Águas”, composta por Vercillo em parceria com Jota Maranhão, tema da novela “Mulheres de Areia” (1993). “O grande amigo Maurício Mattar entrava cantando. Eu era o autor, junto com o Jota Maranhão, meu querido parceiro. Na novela seguinte, meses depois, entrou ‘Praia Nua’, a primeira vez eu cantando, a minha voz na novela”, relembra o artista, citando “Tropicaliente” (1994).

Lançada como a primeira trilha de sua carreira, “Praia Nua” se tornou um dos maiores sucessos do cantor. “Eu sempre tive influência do Djavan, assim como de Caetano (Veloso), (Gilberto) Gil, Milton Nascimento e Chico Buarque. E tinha uma música do Djavan na novela também, uma música linda. As pessoas falavam: ‘O Djavan está com duas músicas na novela?’ (risos)”, conta.

Vercillo também recorda uma curiosidade daquela época: “Eu ainda tocava na noite e cantava ‘Praia Nua’, tema da Regina Dourado, a Serena, mulher de um pescador vivido pelo Herson Capri. As cenas foram gravadas em Natal, no Nordeste e as pessoas diziam: ‘Esse cara tem música em novela e está tocando em barzinho? Mentira! Se tivesse música em novela, não estaria aqui’ (risos)”.

Desde então, Jorge Vercillo emplacou diversas canções em trilhas de novelas, entre elas “Fênix” e “Ela Une Todas as Coisas” (Duas Caras), “Memória do Prazer”, “Deve Ser” (tema de Helena em Viver a Vida), “Face de Narciso” (de Alberto, em Flor do Caribe) e “Final Feliz” (Quanto Mais Vida, Melhor!).

