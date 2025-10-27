Jorge Viana parabeniza Lula pelos 80 anos e relembra encontro histórico com Dom Moacyr no Acre

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, parabenizou o presidente Lula pelos 80 anos de vida, comemorados nesta segunda-feira (27).

Cumprindo agenda em Kuala Lumpur, na Malásia, do outro lado do mundo, o político acreano fez a postagem ainda no domingo (26), quando já era dia 27 no país asiático.

“Aqui em Kuala Lumpur, na Malásia, do outro lado do mundo, já é dia 27, dia do aniversário do Presidente Lula @lulaoficial. Tenho o privilégio da sua convivência e amizade há mais de 40 anos”, escreveu Jorge.

O presidente da Apex-Brasil também relembrou o encontro recente entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aproveitou para desejar bênçãos ao líder petista.

“Ontem vivemos um dia histórico por conta do encontro dele com o presidente Trump, mas agora só quero me somar a todos que celebram seu aniversário. Hoje, gostaria de pedir a Deus que siga bendizendo sua vida. Parabéns, mais sucesso, saúde e paz, amigo!”, concluiu.

Na publicação, Jorge Viana compartilhou alguns registros ao lado de Lula no Acre. Em uma das imagens, aparece o encontro histórico entre o ex-presidente e o bispo Dom Moacyr Grecchi.

CONFIRA AS IMAGENS: