jornal-espanhol-critica-lamine-yamal-e-compara-jogador-com-neymar

26/10/2025
Universo POP
Neste domingo (26/10), Real Madrid e Barcelona se enfrentaram pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Os donos da casa venceram por 2 x 1, gols marcados por Mbappé e Bellingham. Fermin López fez para o time Catalão. Após a partida, o jornal Marca criticou Yamal e comparou o craque a Neymar.

“Lamine, que tem tudo para ser o melhor jogador do mundo, precisa ser mais cuidadoso com suas atuações se não quiser se tornar um jogador impopular, que é o que ele quer. Considerando que ele poderia se espelhar em ídolos do Barça como Messi, Xavi e Iniesta, é uma pena que ele insista em ser Neymar”, publicou.

 

O começo da confusão no final do El Clásico.

Carvajal recordou das provocações de Yamal e falou que o jovem fala demais.

Aí o tempo fechou.

📹 @defcentral pic.twitter.com/sxHxikdVEL

⚽ (@DoentesPFutebol) October 26, 2025

O periódico espanhol não gostou da atuação de Lamine Yamal no clássico e ainda criticou a postura do jogador antes do duelo contra o Real Madrid. Em um bate-papo durante uma transmissão ao vivo, o jovem jogador disse que o time madrilenho “rouba e reclama”.

Após o apito final, Lamine Yamal ainda se envolveu em uma confusão com os atletas dos donos da casa. No bate boca, Vinicius Junior ficou enfurecido e partiu para cima do jogador espanhol.

Com o resultado, positivo, o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 27 pontos conquistados. O Barcelona segue na vice-liderança, com 22.

