06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Jornal expõe motivo de Kate Middleton não vir ao Brasil com William

Com viagem prevista para o Brasil, o príncipe William deverá desembarcar em solo verde-amarelo no início de novembro. O futuro rei do Reino Unido virá ao país sul-americano para a cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot 2025, no Rio de Janeiro, no próximo dia 5. Quando anunciou que a edição seria em terras brasileiras, houve uma expectativa de que a esposa dele, Kate Middleton, poderia acompanhá-lo na turnê.

De acordo com o portal britânico Express, “a princesa de Gales não estará ao lado do marido” durante a viagem pelo país sul-americano. Em um artigo, o tabloide noticiou que William “voará sozinho para o Brasil no próximo mês”. O site pontuou que a ausência de Kate se deve à temporada escolar dos três filhos, George, Charlotte e Louis, com 12, 10 e 7 anos, respectivamente.

“Como o evento [o Prêmio Earthshot 2025] acontece durante o período escolar, acredita-se que o casal gosta de garantir que pelo menos um deles esteja em casa com as crianças para que possam levá-las e buscá-las na escola, bem como para as tarefas parentais em geral”, salientou o Express.

Kate Middleton não acompanhará o príncipe William durante a viagem dele pelo Brasil

O motivo da ausência de Kate na turnê de William envolve o cuidado com os três filhos

O príncipe William e Kate Middleton são pais de três crianças. O primogênito é George, com 12 anos

Príncipe William virá ao Brasil para a edição do Prêmio Earthshot

O portal recordou que Kate Middleton não esteve com William na cerimônia de premiação realizada no ano passado na África do Sul. “Acredita-se que sua ausência também foi resultado do desejo da futura rainha de ficar em casa com as crianças durante o período letivo, sendo a educação dos filhos uma prioridade”, detalhou.

Durante a viagem pela África do Sul, William enfatizou que “não queria ir embora” do destino. “Eu amo a Cidade do Cabo, tive uma semana incrível aqui, realmente aproveitei. Meus filhos adorariam estar aqui, Catherine também”, confidenciou o herdeiro do trono britânico antes de retornar para o Reino Unido.

Foto colorida de homem e mulher com trajes de gala. Os dois estão caminhando - MetrópolesO príncipe William e Kate Middleton gostam de manter a rotina com os filhos e, por isso, a princesa de Gales não deverá viajar para o Brasil

Detalhes da viagem do príncipe William

Em comunicado oficial, o Palácio de Kensington anunciou alguns detalhes da viagem do príncipe William para o Brasil, que sediará a cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot, iniciativa criada pelo próximo rei do Reino Unido. A solenidade ocorrerá em 5 de novembro, no Rio de Janeiro, mais precisamente no monumento Museu do Amanhã.

Conforme a nota, William participará de vários compromissos relacionados ao meio ambiente e marcará presença em eventos a serem realizados no Rio de Janeiro. Os compromissos dos quais o integrante da família real planeja participar têm vínculo com o Prêmio Earthshot e com o programa United for Wildlife (Unidos pela Vida Selvagem, em tradução livre), da Royal Foundation.

Essa agenda do príncipe deverá ocorrer entre os dias 3 e 5 de novembro. O Palácio de Kensington pontuou que mais detalhes serão divulgados “oportunamente.

Foto de homem andando perto de backdrop com a palavra Earthshot - MetrópolesMarido de Kate Middleton, o príncipe William fundou o Prêmio Earthshot para condecorar projetos ambientais

