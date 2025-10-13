Jornalista acreano tem reportagem publicada no El País sobre resistência indígena na Amazônia

O jornalista acreano Victor Manoel Figueira Castro, que já integrou a equipe do site ContilNet, teve uma reportagem publicada no jornal espanhol El País. O texto, intitulado “Na Amazônia, comunicação se torna arma contra cooptação de juventude indígena para criminalidade”, aborda como jovens comunicadores indígenas têm usado o jornalismo comunitário para enfrentar o avanço da violência e do narcotráfico em territórios tradicionais no Acre e na Amazônia.

Na reportagem, Victor analisa o contexto de vulnerabilidade vivido por comunidades indígenas da região e destaca a atuação de coletivos como a Rede de Comunicadores Indígenas do Acre (RCIA) e o Tetepawa Comunica, formados por jovens de diferentes povos originários. Esses grupos têm transformado a comunicação em uma ferramenta de resistência e afirmação cultural.

Entre as vozes ouvidas, estão comunicadores e lideranças como Samsara Nukini, da Aldeia Panã, e Unhepa Nukini, da Terra Indígena Nukini, que relatam como o jornalismo indígena se tornou essencial para denunciar invasões, combater o silenciamento e valorizar as identidades locais. A matéria também traz dados de violência entre povos indígenas no Acre e reflexões sobre os desafios enfrentados por essa juventude diante do avanço do narcotráfico e da perda de lideranças tradicionais.

Victor, que hoje atua como jornalista ambiental, destacou a importância pessoal da publicação. “Essa matéria tem uma importância muito grande pra mim, porque eu conheci a Rede de Comunicadores antes dela surgir. Ministrei oficinas de comunicação quando ainda estava no segundo período da faculdade, para a galera que depois formou e criou a Rede”, contou.

Para ele, o trabalho representa uma espécie de ciclo que se fecha.

“Agora que já atuo no mercado, poder trazer essa minha primeira experiência como jornalista para o centro da pauta foi muito significativo. A reportagem trata de uma temática muito delicada, que é a entrada do narcotráfico na juventude amazônica e indígena, mas também mostra como essa juventude está reagindo a isso com força, com comunicação, com resistência”, explicou.

O repórter destacou que o objetivo principal da reportagem foi ultrapassar o senso comum e dar visibilidade a outras perspectivas sobre a realidade amazônica.

“Sinto que o jornalismo local às vezes não faz mais perguntas para além do que está acontecendo. O objetivo dessa reportagem era justamente ir além: como, por quê, quem está agindo e o que está sendo feito para enfrentar essa situação. Eu trago o exemplo da comunicação indígena como uma contra-narrativa muito forte, construída pelos próprios povos originários”, afirmou.

Victor também revelou os desafios enfrentados durante a produção. “Quando eu estava fazendo a matéria, não consegui relatos diretos sobre a violência, porque havia uma onda de ameaças muito forte nos territórios. Foi um processo delicado. Tentei contato com a Secretaria dos Povos Indígenas do Acre, mas não obtive retorno”, relatou.

O jornalista disse se sentir honrado com o reconhecimento internacional. “A Amazônia está muito em voga, tanto no debate nacional quanto internacional, e fico feliz de fazer parte desse movimento e ser reconhecido nesse processo também”, completou.