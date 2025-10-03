03/10/2025
Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa

Escrito por Agência Brasil
Após dois turnos, o Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira 2025 anunciou, nesta sexta-feira (3), os profissionais e veículos que serão homenageados nesta edição.

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) celebra a presença de duas profissionais entre os vencedores: a apresentadora da TV Brasil, Luciana Barreto, e a gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes

O resultado é fruto de uma votação aberta ao público, na qual os eleitores podiam escolher até cinco profissionais por categoria, atribuindo pontuação conforme a ordem de preferência.

Organizado pelo Jornalistas&Cia, em parceria com os sites Neo Mondo, 1 Papo Reto e Rede JP – Jornalistas Pretos, o prêmio chega à terceira edição com recorde de participação. 

“A EBC fica orgulhosa de ter em seu quadro profissionais tão qualificadas e com trabalho reconhecido entre os pares. A presença da Juliana e da Luciana nesse prêmio também mostra como somos uma empresa que tem investido na diversidade. Parabéns às duas pelo reconhecimento”, afirma Andre Basbaum, diretor-presidente da EBC.

As jornalistas da EBC integram a lista dos 50 +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira 2025, ao lado de nomes de destaque como Zileide Silva, Maju Coutinho e Aline Midlej, todas da TV Globo. 


Brasília - Jornalistas da EBC, Luciana Barreto e Juliana Cézar Nunes, participam de debate sobre a atual estrutura do sistema de comunicação brasileiro, no Festival Latinidades (Wilson Dias/Agência Brasil)

A cerimônia de premiação, que vai revelar o TOP 10 +Admirados Jornalistas do Ano, os mais votados nas cinco regiões do país, além dos destaques entre os veículos e as homenagens especiais, ocorre no dia 10 de novembro, na Câmara dos Vereadores de São Paulo

Outros reconhecimentos 

Além da indicação no Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras, a EBC também se destaca em outras premiações da mesma natureza.

No Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano, que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate.

A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país e o podcast VideBula, da Radioagência Nacional, divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio. 

A relevância da EBC no cenário jornalístico foi reforçada ainda com a presença de três profissionais entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025: Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. A edição registrou quase 30 mil votos, consolidando o reconhecimento do trabalho das jornalistas da empresa. 

