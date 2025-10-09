José de Abreu e esposa, 52 anos mais nova, viajam em segunda lua de mel

O ator José de Abreu, de 79 anos, e sua esposa, a influenciadora e maquiadora Carol Junger, de 27 anos, se presentearam com uma nova viagem romântica, para celebrar os anos em que estão juntos. Nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (9/10), o casal compartilhou fotos embarcando para a Argentina, em uma segunda lua de mel, repetindo o país que foram na primeira viagem juntos.

“Segunda lua de mel. Indo pro mesmo lugar da nossa primeira viagem juntos”, explicou Carol ao mostrar registros com o marido no voo. Os dois, que estão juntos desde 2019, viajaram rumo a Buenos Aires, capital do país.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Crédito: Estevam Avellar/Globoplay Crédito: Estevam Avellar/Globoplay José de Abreu / Murilo Rosa Reprodução/Montagem Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Vale lembrar que o casal, frequentemente alvo de críticas devido à diferença de 52 anos entre eles, já enfrentava críticas desde a primeira viagem romântica, como ela revelou em entrevista à Quem, em 2020.

Carol, na época, relembrou que ela e Zé enfrentaram preconceitos desde o início do relacionamento, especialmente no Brasil. ”Também sofri preconceito em Buenos Aires, na nossa primeira viagem, em que as pessoas olhavam de cima para baixo, olhavam para mim, olhavam para ele, com aquele ‘olhar julgador’, mas na Europa a gente não sente isso e, principalmente na Nova Zelândia, onde estamos agora, é uma sensação de liberdade incrível, mais até do que na Europa. Aqui é muito mais livre”, comemorou.

A influenciadora também revelou que recebeu apoio dos pais em seu relacionamento. ”Eles já sabiam que eu gostava de namorar homens mais velhos e também me criaram dizendo que eu sou adulta, ganho o meu dinheiro e faço o que quero da minha vida. Trabalho desde os 17 anos. Eles até conversaram comigo e tudo mais, mas nunca quiseram impor nada na minha vida. Então foi muito tranquilo com os meus pais”, recorda. ”Meu irmão mais velho, o Patrick, que ficou bem enciumado, querendo saber mais da história, mas depois que conversei com ele e contei que estava gostando mesmo do Zé e estávamos planejando uma vida juntos, ele ficou muito mais tranquilo”, explicou.