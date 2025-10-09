09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

José de Abreu e esposa, 52 anos mais nova, viajam em segunda lua de mel

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jose-de-abreu-e-esposa,-52-anos-mais-nova,-viajam-em-segunda-lua-de-mel

O ator José de Abreu, de 79 anos, e sua esposa, a influenciadora e maquiadora Carol Junger, de 27 anos, se presentearam com uma nova viagem romântica, para celebrar os anos em que estão juntos. Nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (9/10), o casal compartilhou fotos embarcando para a Argentina, em uma segunda lua de mel, repetindo o país que foram na primeira viagem juntos.

“Segunda lua de mel. Indo pro mesmo lugar da nossa primeira viagem juntos”, explicou Carol ao mostrar registros com o marido no voo. Os dois, que estão juntos desde 2019, viajaram rumo a Buenos Aires, capital do país.

Leia Também

Veja as fotos

Crédito: Estevam Avellar/Globoplay
Crédito: Estevam Avellar/GloboplayCrédito: Estevam Avellar/Globoplay
Reprodução/Montagem
José de Abreu / Murilo RosaReprodução/Montagem
Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram

Vale lembrar que o casal, frequentemente alvo de críticas devido à diferença de 52 anos entre eles, já enfrentava críticas desde a primeira viagem romântica, como ela revelou em entrevista à Quem, em 2020.

Carol, na época, relembrou que ela e Zé enfrentaram preconceitos desde o início do relacionamento, especialmente no Brasil. ”Também sofri preconceito em Buenos Aires, na nossa primeira viagem, em que as pessoas olhavam de cima para baixo, olhavam para mim, olhavam para ele, com aquele ‘olhar julgador’, mas na Europa a gente não sente isso e, principalmente na Nova Zelândia, onde estamos agora, é uma sensação de liberdade incrível, mais até do que na Europa. Aqui é muito mais livre”, comemorou.

A influenciadora também revelou que recebeu apoio dos pais em seu relacionamento. ”Eles já sabiam que eu gostava de namorar homens mais velhos e também me criaram dizendo que eu sou adulta, ganho o meu dinheiro e faço o que quero da minha vida. Trabalho desde os 17 anos. Eles até conversaram comigo e tudo mais, mas nunca quiseram impor nada na minha vida. Então foi muito tranquilo com os meus pais”, recorda. ”Meu irmão mais velho, o Patrick, que ficou bem enciumado, querendo saber mais da história, mas depois que conversei com ele e contei que estava gostando mesmo do Zé e estávamos planejando uma vida juntos, ele ficou muito mais tranquilo”, explicou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost