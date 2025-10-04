José Ferreira é bicampeão do Festival da Macaxeira com raiz de 11,16 kg e 3,04 m

O produtor José Ferreira dos Santos conquistou novamente o título de maior macaxeira no Festival da Macaxeira, em Rio Branco. Com uma raiz de 11,16 kg e 3,04 metros de comprimento, ele garantiu o primeiro lugar e recebeu o prêmio de R$5 mil, tornando-se bicampeão da competição.

O segundo lugar ficou com José Severino de Oliveira, que apresentou uma macaxeira de 7,315 kg e levou R$3 mil. Em terceiro lugar, Damiana Souza conquistou o prêmio de R$2 mil com uma raiz de 7,1 kg.

O concurso da maior macaxeira é uma das principais atrações do festival, valorizando a produção rural e o trabalho dos agricultores.

O Festival da Macaxeira segue até domingo (5), com programação cultural, feira de produtos e atividades voltadas ao fortalecimento da agricultura.

