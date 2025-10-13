José Loreto assume namoro com atriz de Vale Tudo; saiba quem é

José Loreto está vivendo um novo relacionamento. O ator assumiu publicamente o namoro com Fernanda Marques, ao compartilhar fotos românticas em Caraíva, na Bahia. Nas imagens, os dois aparecem de mãos dadas e trocando carinhos à beira-mar, oficializando o romance que começou longe dos holofotes.

Fernanda Marques tem trajetória marcada pela moda, televisão e cinema. Ela iniciou a carreira como modelo ainda adolescente e, aos 14 anos, começou a estudar teatro. Em 2017, estreou na TV com a série A Fórmula, exibida pela TV Globo, e no mesmo ano participou de Onde Nascem os Fortes.

Leia também

A atriz ganhou projeção nacional ao interpretar Cecília em Um Lugar ao Sol, em 2021. Depois, fez parte do remake de Vale Tudo, no papel de Vera, personagem que movimenta o início da trama. Fernanda também integrou o elenco de Beleza Fatal, novela lançada na Max que se tornou um sucesso de audiência.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

José Loreto e Fernanda Marques

Reprodução/Instagram 2 de 3

José Loreto e Fernanda Marques

Reprodução/Instagram 3 de 3

José Loreto

Além da TV, Fernanda também atua no cinema e dará vida a Graziela Gonçalves no filme Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?, cinebiografia do cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. José Loreto interpreta o próprio Chorão na produção. Foi nos bastidores das gravações desse longa que os dois se aproximaram e começaram a se envolver.