José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”

O ator José Loreto está vivendo uma nova fase em sua vida amorosa. O artista assumiu publicamente o namoro com a atriz Fernanda Marques, ao compartilhar nas redes sociais fotos românticas em Caraíva (BA). Nas imagens, o casal aparece de mãos dadas e trocando carinhos à beira-mar, oficializando o romance que até então era mantido em discrição.

Fernanda Marques tem uma carreira que transita entre moda, teatro, televisão e cinema. Ela começou como modelo ainda na adolescência e iniciou os estudos de teatro aos 14 anos. Sua estreia na TV ocorreu em 2017, na série A Fórmula, exibida pela TV Globo, e no mesmo ano integrou o elenco de Onde Nascem os Fortes.

A atriz ganhou projeção nacional ao interpretar Cecília em Um Lugar ao Sol (2021), e mais recentemente participou do remake de Vale Tudo, no papel de Vera, uma das personagens centrais do início da trama. Fernanda também integra o elenco de Beleza Fatal, novela da Max que tem feito sucesso entre o público.

Além das produções televisivas, a artista também está presente no cinema. Ela interpreta Graziela Gonçalves, viúva do cantor Chorão, na cinebiografia Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?, em que José Loreto dá vida ao vocalista do Charlie Brown Jr..

Segundo pessoas próximas, foi durante as gravações do longa que os dois se aproximaram e deram início ao relacionamento, que agora foi oficialmente assumido.

Fonte: g1 / redes sociais de José Loreto

✍️ Redigido por ContilNet