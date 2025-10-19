José Loreto diz ter se sentido “guiado” por Chorão ao interpretar cantor em filme

José Loreto mergulhou de cabeça na vida de Chorão para interpretar o ícone do Charlie Brown Jr. em seu novo filme e não esconde a emoção! Em entrevista a Mônica Apor, repórter do portal LeoDias, o ator revelou que é o projeto mais especial da sua carreira até hoje. Com preparação intensa, ele contou que chegou a se sentir guiado pela própria energia do cantor durante as gravações.

Loreto adiantou que se entregou: “Eu acho que tem cenas que eu fiz e nem lembro do que fiz de tão incorporado e intenso que era”, iniciou.”Um textão, uma direção incrível, colegas incríveis, preparação muito intensa. Eu fui muito feliz, foi tudo abençoado, foi tudo organizado. Até pelo próprio Chorão, eu me sentia muito guiado por ele”, afirmou o ator, que se aprof

undou na trajetória do cantor.

Veja as fotos Abrir em tela cheia José Loreto diz ter se sentido “guiado” por Chorão Foto/portal LeoDias José Loreto como Chorão para a cinebiografia do cantor Reprodução / Instagram: @joseloreto José Loreto Reprodução / Instagram: @joseloreto José Loreto como Chorão para a cinebiografia do cantor Reprodução / Instagram: @joseloreto José Loreto surge como Chorão no 1º dia de filmagens da cinebiografia do cantor Reprodução/@joseloreto José Loreto mostra bastidores do 1º dia de filmagens da cinebiografia de Chorão Reprodução/@joseloreto Voltar

Próximo

José passou por uma preparação que envolveu desde mudanças físicas, como raspar o cabelo até uma verdadeira imersão. Ele lembra das conexões inesperadas que surgiram durante a produção: “Eu fui para Santos, a gente gravou lá. Conheci o irmão do Chorão… Eu vim morar em São Paulo nessa cidade pequenininha, eu morei no mesmo prédio que o o filho do Chorão sem querer”, ele apontou a “simbiose”.

Além da preparação intensa, Loreto comentou sobre o desafio de equilibrar sua interpretação com a própria presença do ídolo: “Algumas cenas é o Chorão compondo, mas a maioria vou no fonograma dele. Porque se eu vou ver um filme de Chorão, quero ver o Chorão cantando, não o Josezão, entendeu?”, brincou o artista, que recebeu apoio de amigos, familiares e colegas durante as gravações.

Loreto comparou a experiência de interpretar Chorão à atenção constante de uma mãe de primeira viagem: “Mas eu te confesso, eu me senti tipo mulher grávida, que todo mundo vem dar uma dica, dar um pitaco”, comentou o ator. Apesar das opiniões externas, ele fez seu laboratório, cumpriu a lição de casa e promete entregar seu Chorão, inclusive emocionando a viúva do cantor com sua caracterização para o longa.

Por fim, José Loreto comentou o impacto pessoal da experiência e a expectativa para a estreia do filme: “Eu tô doido para ver. Eu jogo que vai estrear, sabe que dia? 27 de maio. Acho que é no meu aniversário de 42 anos”, contou o ator. Apesar de já estar envolvido em outro projeto, ele admite que ainda não conseguiu se desapegar do ícone do litoral paulista.