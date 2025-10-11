José Loreto e atriz Nanda Marques são visto em clima de romance na Bahia

José Loreto, de 41 anos, voltou a ser flagrado em clima de romance ao lado da atriz Nanda Marques, de 30 anos, agora em Caraíva, na Bahia, segundo o perfil Circo da Mídia. Os dois teriam se conhecido durante as gravações do filme sobre o cantor Chorão, onde o ator irá interpretar o vocalista da banda Charlie Brown Jr., e ela a esposa dele, Graziela Gonçalves. Desde então, o suposto casal está vivendo a relação de forma discreta.

No registro, os dois aparecem sentados lado a lado, como se estivessem prestes a se beijar, enquanto curtem um dia ensolarado na Bahia.

José Loreto com ruiva misteriosa em SP José Loreto com ruiva misteriosa em SP José Loreto interpretou Chorão no filme "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?" José Loreto José Loreto surge como Chorão no 1º dia de filmagens da cinebiografia do cantor

No início de setembro, Loreto e Nanda foram flagrados pelo portal LeoDias, deixando um cinema de mãos dadas As imagens exclusivas mostram o ator atravessando a Avenida Consolação, próximo ao cruzamento com a Avenida Paulista, na região central de São Paulo.

Os dois também teriam sido vistos juntos, e até se beijando no mesmo mês, enquanto curtiam a área vip do festival The Town, segundo a Quem.

No filme, que conta a história de Chorão e Graziela, ex-mulher do cantor, baseado no livro escrito pela própria, “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha história de Amor com Chorão”, José e Nanda dão vida ao próprio casal. As gravações do longa foram encerradas há menos de uma semana.