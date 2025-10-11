11/10/2025
José Loreto e atriz Nanda Marques são visto em clima de romance na Bahia

Escrito por Portal Leo Dias
jose-loreto-e-atriz-nanda-marques-sao-visto-em-clima-de-romance-na-bahia

José Loreto, de 41 anos, voltou a ser flagrado em clima de romance ao lado da atriz Nanda Marques, de 30 anos, agora em Caraíva, na Bahia, segundo o perfil Circo da Mídia. Os dois teriam se conhecido durante as gravações do filme sobre o cantor Chorão, onde o ator irá interpretar o vocalista da banda Charlie Brown Jr., e ela a esposa dele, Graziela Gonçalves. Desde então, o suposto casal está vivendo a relação de forma discreta.

No registro, os dois aparecem sentados lado a lado, como se estivessem prestes a se beijar, enquanto curtem um dia ensolarado na Bahia.

Veja as fotos

Foto: Patrícia Devoraes/Quem
Foto: Patrícia Devoraes/Quem
Foto: LeoDias
José Loreto com ruiva misteriosa em SPFoto: LeoDias
Foto: LeoDias
José Loreto com ruiva misteriosa em SPFoto: LeoDias
Crédito: Reprodução Instagram @joseloreto
José Loreto interpretou Chorão no filme “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”Crédito: Reprodução Instagram @joseloreto
Reprodução / Instagram: @joseloreto
José LoretoReprodução / Instagram: @joseloreto
Reprodução/@joseloreto
José Loreto surge como Chorão no 1º dia de filmagens da cinebiografia do cantorReprodução/@joseloreto

No início de setembro, Loreto e Nanda foram flagrados pelo portal LeoDias, deixando um cinema de mãos dadas As imagens exclusivas mostram o ator atravessando a Avenida Consolação, próximo ao cruzamento com a Avenida Paulista, na região central de São Paulo.

Os dois também teriam sido vistos juntos, e até se beijando no mesmo mês, enquanto curtiam a área vip do festival The Town, segundo a Quem.

No filme, que conta a história de Chorão e Graziela, ex-mulher do cantor, baseado no livro escrito pela própria, “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha história de Amor com Chorão”, José e Nanda dão vida ao próprio casal. As gravações do longa foram encerradas há menos de uma semana.

