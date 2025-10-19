José Loreto revela que filha sentiu medo ao vê-lo fantasiado de Drácula para baile

19/10/2025
José Loreto não economizou na fantasia para o Halloween na noite do último sábado (18/10). Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o ator contou que escolheu se vestir como um dos vampiros mais emblemáticos de todos os tempos: Drácula. Mas quem não gostou nada da produção foi a filha, Bella, de 7 anos, que ficou assustada ao ver o pai fantasiado.

Durante a entrevista, Loreto contou que se deu bem com a fantasia, principalmente porque o frio tomou conta da capital paulista, mas o blazer, a capa e até o chapéu da caracterização o mantiveram protegido. Apesar de assustadora, a produção tinha uma versão romântica do vampiro, inclusive, com algumas aplicações de rosas na fantasia.

Foto/portal LeoDias
José Loreto diz ter se sentido “guiado” por ChorãoFoto/portal LeoDias
José Loreto e a filha (BrazilNews)
José Loreto e a filha (BrazilNews)José Loreto e a filha (BrazilNews)
Reprodução/Twitch
José LoretoReprodução/Twitch
Divulgação/Globo
De “Vai na Fé”, Lui Lorenzo (José Loreto) aparecerá em “Dona de Mim”Divulgação/Globo
Reprodução / Instagram
José Loreto como Jesus CristoReprodução / Instagram
Foto: Brazil News
José LoretoFoto: Brazil News

“Acho que todos os vampiros são românticos, né? Há controvérsias”, brincou. Além do look completo all black da cabeça aos pés, ele usou lentes vermelhas nos olhos e até uma prótese nos dentes para deixá-los proeminentes, como os de um vampiro. No entanto, precisou tirar a prótese durante a festa, por conta do desconforto, e guardou no bolso.

Quem realmente não curtiu foi a filha de Loreto, Bella, fruto do antigo relacionamento com Débora Nascimento. O ator contou que a pequena ficou assustada e não aprovou a vestimenta ao vê-lo fantasiado: “Minha filha ficou assustada, ela ficou um pouquinho, faz parte né”, brincou o vamos, que se despediu antes de sair para aproveitar a festa.

