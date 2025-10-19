José Loreto revela que filha sentiu medo ao vê-lo fantasiado de Drácula para baile

José Loreto não economizou na fantasia para o Halloween na noite do último sábado (18/10). Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, o ator contou que escolheu se vestir como um dos vampiros mais emblemáticos de todos os tempos: Drácula. Mas quem não gostou nada da produção foi a filha, Bella, de 7 anos, que ficou assustada ao ver o pai fantasiado.

Durante a entrevista, Loreto contou que se deu bem com a fantasia, principalmente porque o frio tomou conta da capital paulista, mas o blazer, a capa e até o chapéu da caracterização o mantiveram protegido. Apesar de assustadora, a produção tinha uma versão romântica do vampiro, inclusive, com algumas aplicações de rosas na fantasia.

“Acho que todos os vampiros são românticos, né? Há controvérsias”, brincou. Além do look completo all black da cabeça aos pés, ele usou lentes vermelhas nos olhos e até uma prótese nos dentes para deixá-los proeminentes, como os de um vampiro. No entanto, precisou tirar a prótese durante a festa, por conta do desconforto, e guardou no bolso.

Quem realmente não curtiu foi a filha de Loreto, Bella, fruto do antigo relacionamento com Débora Nascimento. O ator contou que a pequena ficou assustada e não aprovou a vestimenta ao vê-lo fantasiado: “Minha filha ficou assustada, ela ficou um pouquinho, faz parte né”, brincou o vamos, que se despediu antes de sair para aproveitar a festa.