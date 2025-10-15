Jovem “adotado” por Leonardo diz o que sente pela família do cantor

No começo do mês, Poliana Rocha causou alvoroço ao afirmar que o marido, o cantor Leonardo, teria “adotado” um jovem de 15 anos durante uma viagem à Bahia. A família, no entanto, devolveu o garoto poucos depois. Nesta quarta-feira (15/10), João Dias, que diz ter sido o adolescente levado pela influenciadora há mais de 15 anos, voltou a falar sobre o assunto.
Abriu o jogo
Em entrevista ao Metrópoles, João abriu o jogo e disse o que sente pela família de Leonardo. Ele comentou sobre o tempo que passou na casa do famoso, em Goiânia, e afirmou que, se fosse possível, gostaria de rever a família do cantor sertanejo.
Atualmente com 36 anos, João afirmou que, apesar de toda a repercussão negativa da declaração de Poliana Rocha, não guarda ressentimentos da influenciadora. Ele reforçou, ainda, que o período que passou na casa da famosa foi marcante.
“Eu amei de verdade a forma que eles me trataram lá”, declarou. Questionado se gostaria de rever Zé Felipe e os demais membros da família, ele foi direto: “Se eu puder um dia rever eles, vai ser uma grande honra ver eles novamente”, sacramentou.
Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, Poliana Rocha admitiu que ela e Leonardo conheceram um jovem, então com 15 anos, durante uma viagem à Ilhéus (BA). Após fazer amizade com Zé Felipe, que na época tinha cerca de 10 anos, ele foi levado para Goiânia para “brincar” com o filho, disse a influenciadora.
“[O Leonardo disse] ‘Vamo levar ele sim, porque ele vai brincar com o Zé Felipe, ele é uma boa pessoa’. Aí eu falei: ‘Então tá’”, disse Poliana, que não procurou a família do jovem.
Pouco tempo depois, no entanto, a influencer começou a ficar incomodada com o jovem. “Mas depois, o menino começou a me chamar de mainha… E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino”, disse.
Ainda na entrevista, a influenciadora disse que o garoto começou a apresentar um comportamento que a irritou. “Só que, em vez de brincar com o Zé Felipe, ele fica todo dia deitado no sofá. Sombra e água fresca”, contou. “Eu falei: ‘Gente, eu preciso devolver esse menino. Como eu vou fazer?’. Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele pra voltar pra Bahia”, reforçou.