Jovem compra telefone fixo para fugir da tecnologia e evitar ligações

O telefone da norte-americana Mariah Houghton raramente toca. Mas, quando toca, ela sabe que é alguém especial. A jovem decidiu comprar um aparelho fixo para receber chamadas apenas de quem ama. Para ela, as poucas pessoas que têm esse número são sagradas e importantes.

“Quando me mudei para Nova York, há cerca de um ano, mudei-me para um antigo prédio de arenito e, quando vi o apartamento, soube que queria um telefone residencial, porque trabalho no meu telefone, então, estou constantemente no aparelho”, explicou Mariah à revista People.

Técnica traz paz, segundo jovem

Para a jovem, o telefone fixo não é um acessório ou um experimento nostálgico. É um limite que “protege sua paz”.

“Eu me via fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava no telefone com minha mãe, mas recebia um e-mail ou fazia outras coisas. Com o telefone fixo, ele fica parado aqui… Eu literalmente não consigo me mexer. Nem tem Wi-Fi, tenho que ficar sentada no mesmo lugar”, contou a norte-americana.

Para Houghton, desacelerar se tornou uma forma de autocuidado. “Costumo fazer várias coisas ao mesmo tempo, porém, quando se trata de um telefone fixo e uma ligação, você precisa simplesmente parar, e isso realmente me lembra de prestar atenção e fazer uma coisa de cada vez”, finaliza Mariah.