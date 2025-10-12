Jovem da Reserva Chico Mendes se prepara para representar extrativistas acreanos na COP30

Nascida e criada na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, Kailane cresceu acompanhando os pais no trabalho nos seringais e herdou deles o compromisso com a floresta. Hoje, como articuladora do Coletivo Varadouro (@coletivo_varadouro), ela representa uma nova geração de extrativistas que alia a preservação ambiental ao sustento das comunidades locais, mantendo vivo o legado do líder ambientalista acreano Chico Mendes.

Em entrevista exclusiva à repórter Adrielle Farias, do Terra Brasil, no primeiro episódio da série “Vozes da Amazônia”, Kailane contou como tem se preparado para levar as demandas e histórias de sua comunidade à Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.

A jovem afirma que quer dar visibilidade à importância dos povos da floresta na luta contra as mudanças climáticas e reforçar que o futuro da Amazônia depende da valorização de quem vive e protege a região diariamente.

Veja o vídeo: