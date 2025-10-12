12/10/2025
Jovem da Reserva Chico Mendes se prepara para representar extrativistas acreanos na COP30

Em entrevista exclusiva ao Terra Brasil, Kailane, articuladora do Coletivo Varadouro, fala sobre o legado dos seringueiros e a importância da Amazônia no combate às mudanças climática

Nascida e criada na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, Kailane cresceu acompanhando os pais no trabalho nos seringais e herdou deles o compromisso com a floresta. Hoje, como articuladora do Coletivo Varadouro (@coletivo_varadouro), ela representa uma nova geração de extrativistas que alia a preservação ambiental ao sustento das comunidades locais, mantendo vivo o legado do líder ambientalista acreano Chico Mendes.

Em entrevista exclusiva à repórter Adrielle Farias, do Terra Brasil, no primeiro episódio da série “Vozes da Amazônia”, Kailane contou como tem se preparado para levar as demandas e histórias de sua comunidade à Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.

Kailane, jovem extrativista da Reserva Chico Mendes, durante entrevista ao Terra Brasil sobre sua participação na COP30/Foto: Terra Brasil

A jovem afirma que quer dar visibilidade à importância dos povos da floresta na luta contra as mudanças climáticas e reforçar que o futuro da Amazônia depende da valorização de quem vive e protege a região diariamente.

Veja o vídeo:

