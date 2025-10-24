24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Jovem de 18 anos é preso com moto roubada após se envolver em dois acidentes

Aos policiais, o jovem afirmou que teria “pegado emprestado” o veículo de uma pessoa que não conhece.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (24), no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta roubada. O veículo havia sido tomado de assalto na tarde de quinta-feira (23), nas proximidades do Cemitério São João Batista. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com informações da PM, a ação teve início quando um sargento, que estava à paisana, reconheceu o jovem como sendo o autor do furto da motocicleta ocorrido no dia anterior. O policial iniciou o acompanhamento e solicitou apoio de uma viatura.

Quando a guarnição chegou à Rua Canamaris, encontrou um carro que havia colidido com a motocicleta. O condutor do veículo informou aos militares que o motociclista havia fugido a pé e indicou o local onde ele estaria escondido.

Os policiais localizaram o suspeito, que apresentava ferimentos pelo corpo, resultado de dois acidentes sofridos nas últimas horas, um deles no bairro Remanso. Durante a abordagem, foi confirmado que a moto era a mesma roubada na Avenida Lauro Muller, próxima ao cemitério.

Aos policiais, o jovem afirmou que teria “pegado emprestado” o veículo de uma pessoa que não conhece. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost