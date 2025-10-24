Jovem de 18 anos é preso com moto roubada após se envolver em dois acidentes

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (24), no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta roubada. O veículo havia sido tomado de assalto na tarde de quinta-feira (23), nas proximidades do Cemitério São João Batista. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com informações da PM, a ação teve início quando um sargento, que estava à paisana, reconheceu o jovem como sendo o autor do furto da motocicleta ocorrido no dia anterior. O policial iniciou o acompanhamento e solicitou apoio de uma viatura.

Quando a guarnição chegou à Rua Canamaris, encontrou um carro que havia colidido com a motocicleta. O condutor do veículo informou aos militares que o motociclista havia fugido a pé e indicou o local onde ele estaria escondido.

Os policiais localizaram o suspeito, que apresentava ferimentos pelo corpo, resultado de dois acidentes sofridos nas últimas horas, um deles no bairro Remanso. Durante a abordagem, foi confirmado que a moto era a mesma roubada na Avenida Lauro Muller, próxima ao cemitério.

Aos policiais, o jovem afirmou que teria “pegado emprestado” o veículo de uma pessoa que não conhece. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.